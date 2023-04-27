Akit Gazetesi’nde yangın

İstanbul Küçükçekmece'de içerisinde Akit Gazetesi'nin de bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın büyüyerek binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binanın büyük kısmını alevler sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı.

Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçeride bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

YANGIN BİNAYI SARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı.

Akit Gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binada alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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