AKOM uyardı: Bu iki güne dikkat

İstanbul, Afrika kökenli yeni ve daha sıcak bir hava dalgasının etkisine girdi. Bugün ve Cuma günü çöl sıcakları yaşatacak hava, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükselecek. Sıcaklıklar, ölçülenden 10 derece daha fazla hissedilecek. AKOM, vatandaşları 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemesi için uyardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, hâlihazırda Türkiye'nin tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren ise İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

2 GÜNE DİKKAT

Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derecenin üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor.

Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak.

Perşembe (bugün) ve 14 Temmuz Cuma günü (yarın) etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar da uyarıldı.

10 DERECE DAHA FAZLA HİSSEDİLECEK

Güneş altında ve nemli bir ortamda hissedilen sıcaklık ölçülenden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceğine dikkat çeken AKOM, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbulluların güneş altında çok fazla zaman geçirmemesini, bol sıvı tüketmesini ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermelerini önerdi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşları güneşli ortamda bulunmamaları uyarısı yapıldı.

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