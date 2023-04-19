AKP adayı YSK listesinden çıkarıldı

Milletvekili kesin aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi internet sitesinde yayınlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Ataşehir Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmeden adaylık başvurusu yaptığını açıkladığı Mustafa Naim Yağcı’nın yerine, AKP İstanbul 1. Bölge 33. Sırada avukat Muhammet Enes Savaş aday gösterildi.

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Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023'te yapılacak milletvekili genel seçimlerine ilişkin kesin aday listelerini, resmi internet sitesinde yayınladı.

ERDOĞAN, “AZ DA OLSA HATALAR OLDU” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'ye sunulan AKP milletvekili aday listeleri ile ilgili “Eksiklerimiz, hatalarımız filan da olmuş olabilir. Doğrudur. Ama hassasiyetle buna dikkat ettik ve tespitlerimizi de buna göre yapmış olduk. Bütün bunlara rağmen bazı illerimizde az da olsa hatalar oldu” demişti. YSK tarafından kesin listelerde, AKP adayları açısından bazı değişikliklerin olduğu görüldü.

KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMIŞTI

İstanbul 1. Bölge 33. Sıra adayı Mustafa Naim Yağcı, aday listesinden çıkarıldı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Ataşehir Belediye Meclis üyesi Yağcı'nın belediye meclis üyeliğinden istifa etmeden adaylık başvurusu yaptığını ve aday olarak gösterildiğini açıklamıştı.

Kaftancıoğlu, Twitter mesajında; “Milletvekili listesine girmiş birinin istifa etmeden başvurduğu adaylıktan sonra meclis üyeliğine de devam etmesi mümkün olamaz. Ayrıca listeye yazılan birinin de bugün Büyükşehir meclisine katılması mümkün değildir” demişti. Yağcı'nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş aday gösterildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI YERİNE ESKİ AKP İL BAŞKANI

AKP İstanbul 3. Bölge 8. Sırada; Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yerine, AKP MKYK üyesi, eski AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday gösterildi.

AKP Samsun 8. Sıra adayı Kadir Kayan, Twitter mesajında; “Bölgemizin hassasiyetlerinin ve beklentisinin dikkate alınmaması nedeniyle AK Parti 8. Sıra adaylığımdan feragat ediyorum” açıklamasını yapmıştı. Adaylıktan çekildiğini duyuran Kayan'ın yerine Uğur Etli'nin adı yazıldı.

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