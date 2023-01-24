AKP, çevreyle ilgili yasa teklifini Meclis’e sundu

AKP, kıyı güvenliği ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla uygulanan idari yaptırımları yeniden düzenleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan 11 maddelik ‘Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, kıyı güvenliği ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla uygulanan idari yaptırımları yeniden düzenliyor. Teklifle ayrıca deniz kirliliğinin önüne geçmek için gemilere verilen idari yaptırımlar yeniden düzenleniyor.

İdari yaptırım ve para cezaları gemilerin büyüklüğüne göre yeniden düzenlenecek.

Teklifle kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla mevcut düzenlemenin özüne bağlı kalınarak dolgu alanında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yer altı otoparkı yapımına imkan tanınıyor.

Düzenleme ile serada sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılması amaçlanıyor. Kanunla belirlenen alanda sera konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Teklifle ayrıca İklim Değişikliği Başkanlığı’nın personel ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor. (DHA)