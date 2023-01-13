‘AKP gitsin diye dua ediyorum’

Bir dizi açılış için Denizli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolu Kocabaş’ta üreticiler tarafından kesildi. Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınan çiftçiler; “AKP gitmeden sorun bitmez. Allah’a dua ediyorum gitsinler diye” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de CHP'li Bozkurt Belediyesi tarafından yaptırılan güneş enerji santrali açılışını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programına devam etmek üzere Denizli'ye yöneldiği sırada Kocabaş'da üreticiler tarafından yolu kesildi.

Kılıçdaroğlu'nu traktörleri ile karşılamaya gelen üreticiler girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakındı özellikle akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi.

‘BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYORUZ'

Bir tütün üreticisini dinleyen Kılıçdaroğlu duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemedi. Üretici her yıl boş sözleşmeye imza attıklarını belirterek; “Bize her yıl tütün dikimi yapıldıktan iki ay sonra boş sözleşmelere imza artırıyorlar. Burada ürünün fiyatı bile belli değil.

Biz üretip dizdikten sonra da fiyatlandırma yapıyorlar. Bilhassa bu yıl kilo başı maliyetimiz 80 lira olmasına rağmen 55-60 lira fiyat verdiler. Bu firmalar tütünü bizden alıp işliyor daha sonra da sigara firmalarına satıyorlar. TEKEL özelleştirildikten sonra devlet bizi 20 yıldır bunların kucağına attı. Biz hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK İHANET'



Kılıçdaroğlu tütünün maliyet ve satış fiyatı arasındaki farkı hatırlatarak; “Bu ülkenin çiftçisi zarar ederse vatana da en büyük ihaneti yapmış oluruz. Sizin alın terinizin hakkı verilmesi, çiftçiye hakkının teslim edilmesi lazım. Bu ülkede çiftçi ne ekiyorsa eksin mutlaka kazanacak.

Bir sonraki sene ektiği zaman da gelecek kaygısı taşımayacak.

Bundan emin olun. CHP olarak hakkınızın teslim edilmesi için neyi yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Ne yapmamız isteniyorsa söz veriyorum CHP olarak bunların tamamını yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘DUA EDİYORUM'



Bir başka çiftçinin de maliyetlerden ve yaşanan enflasyondan şikayet etmesi üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, “5'li çeteye, dolar milyarderlerine para lazım. Sizden aldıklarını büyük ihalelerle bunlara veriyorlar. Onlar malı götürüyor. Siz alın terinizle kazanıyorsunuz. Bunun için bu durumun değişmesi gerekiyor. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın. Başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu alanı terk etmek üzereyken bir üretici ise; “AKP gitmeden sorun bitmez. Allah'a dua ediyorum, inşallah gider” ifadelerini kullandı.