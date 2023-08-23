AKP hukuk tanımıyor! Ne bakan ne de başkan…

Ordu’da Melet Irmağı'nın Karadeniz ile buluştuğu noktada AKP'li Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin iki kez üst üste verdiği "iptal" kararına rağmen balıkçı barınağı projesini tamamladı. Mahkeme, kararlarını uygulamayan Başkan Hilmi Güler hakkında suç duyurusunda bulundu ancak İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni dahi vermedi.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Valilikten aldığı ‘ÇED gerekli değildir’ raporuna dayanarak, Melet Irmağı’nın Karadeniz ile birleştiği noktada balıkçı barınağı yapmaya başladı. ORÇEV, doğal hayata zarar vereceği ve çevre katliamı yaşanacağını ileri sürerek konuyu yargıya taşıdı.

Mahkemeler tarafından iki kez yürütmeyi durdurma kararı verilerek ÇED gerekli değildir raporu iptal edilen balıkçı barınağı, üçüncü kez ÇED raporu almak için başvuru yaptı.

Süreç devam ederken belediye balıkçı barınağını tamamlandı. Belediye’nin mahkeme kararlarını hiçe sayarak çalışmaya devam etmesi üzerine, ORÇEV mahkeme kararlarını uygulamayan görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK İZİN VERMEDİ, BAŞKAN GÜLER’E KALKAN OLDU

ORÇEV’in suç duyurusu üzerine mahkeme kararlarını uygulamayan görevliler hakkında Ordu Valiliği, soruşturma izni vermedi. AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hakkında ki suç duyurusuna da, İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmadı.

Balıkçı barınağına karşı olmadıklarını sadece yerine karşı çıktıklarını açıklayan ORÇEV açıklama yaparak, şöyle denildi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi Melet Irmağı doğu tarafına balıkçı barınağı yapıyor. Dernek olarak balıkçı barınağına karşı olmadığımızı, olamayacağınızı sürekli söyledik. Dernek olarak yerine karşı çıkıyoruz. Irmak ağızlarında balıkçı barınağı olmaz.

Yer de gösterdik ancak bildiklerini okuyorlar. Ekoloji, kamu yararı umurlarında değil. İki kez Valilikten ÇED Gerekli değildir kararı aldılar. İkisine de dava açtık. Bilim insanları ve mahkeme balıkçı barınağının sakıncalarını da vurgulayarak ÇED kararını iptal etti.

Şimdi yeni ÇED için bakanlığa başvuru yaptılar, ÇED süreci devam ediyor. Ancak daha ÇED çıkmadı ama barınak bitirildi. Mahkemenin kararlarına uyulmadı.

Bu konuda suç duyurusu yaptık, Bakanlık soruşturmaya izin vermeyerek yasa, yönetmelik ve mahkeme kararına uymayan Başkan Hilmi Güler’i koruma yolunu seçti.

Her şey yasa ve yönetmeliklere göre olmalı. Ne yazık ki, belediye yönetiminde böyle bir anlayış yok. Kamu görevlilerinin yargılanmasını engellemeyin, korumayın”

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