AKP ilçelere başkan atadı Büyükelçi de kutladı

İşte “Parti Devleti” dedirten iki uygulama. Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Adana’da AKP ilçe başkanlıklarına atanan isimleri beğendi. CHP ve İYİ Parti, “Sen AKP Cakarta İl Başkanı mısın?” diye tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, AKP Genişletilmiş Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katılarak AKP’lilere brifing verdi. Bir bürokratın parti binasında gerçekleşen toplantıya katılarak bilgi vermesi tepkilere neden oldu.

Deniz AYHAN

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Türkiye'nin Endonezya'daki Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, sosyal medya hesabından yeni atanan Adana'daki AKP ilçe başkanlarını tebrik etti. İmam Hatip ve İlahiyat mezunu olan AKP eski Milletvekili Küçükcan, “Yeni atanan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Türkiye Yüzyılı için bayrağı en yukarı taşıyacaklarına inanıyoruz” dedi. Küçükcan'a tepki yağdı.

‘FİDAN HEBABINI SORMALI'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Washington eski büyükelçisi Namık Tan, “Bu garip bir rejimi ülkeye dayatan iktidarın atadığı meslek dışından sözde büyükelçi de elbette parti komiseri gibi davranır. Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı, hariciye geleneği ile bağdaşmayan bu davranışın hesabını derhal sormalı'' dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “Eskiden bir devlet adabı, devlet adamı ciddiyeti vardı. Bu kişi sanki Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi değil, AKP'nin Cakarta İl Başkanı” diye konuştu.

‘DERHAL İSTİFA ETMELİ'

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de, “Devleti ayaklar altına aldığınız, bir de üzerinde tepiniyorsunuz. Sen büyükelçi misin, yoksa AKP'nin Cakarta teşkilat başkanı mı?” dedi. Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı ve eski büyükelçi Ümit Yardım da Küçükcan'a istifa çağırıp “Farklı görüş ve inançtan bütün insanlarımızı kucaklamak için gittiğin görevden verdiğin mesaj bu mu?” dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise “Talip Küçükcan'a kızmıyorum. Kabahat sizde değil, sizleri bu makamlara atayanlarda” açıklamasını yaptı.

Çevre Bakanlığı bürokratları AKP'lilere brifing verdi

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, “Kendi siyasal amaç ve çıkarları uğruna devlet kurumlarının ve bürokrasinin itibarını, vatandaşlarımızın devlete ve siyaset kurumuna olan güvenlerini yok eden AKP yöneticilerini ve buna mahal veren bürokratları şiddetle kınıyorum” dedi.

Müdür Çelik'e sosyal medyadan da tepki yağdı. Hamza Yaşar Akın isimli vatandaş “Yaptığı 657 sayılı kanuna göre suçtur” dedi.

Mustafa Ergin de “CHP'nin toplantısına katılsaydı ne olurdu?” diye sordu.

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR