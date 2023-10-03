Abone Ol

AKP kongresi yaklaşıyor… Erdoğan bilgi aldı

AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP kongresi yaklaşıyor… Erdoğan bilgi aldı

Cumartesi günü Ankara Arena’da gerçekleştirilecek AKP 4. Olağanüstü Kongresi’nin hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Danıştay’da düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı programının ardından AKP Genel Merkezi’ne geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kongre çalışmalarına ilişkin kurmaylarından bilgi aldı.

Ankara Arena’da yapılacak AKP 4. Olağanüstü Kongresi’nin sloganları, “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri” ve “Cumhuriyet’in Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı” olarak belirlendi.

Geniş katılımın hedeflendiği kongrede MKYK’nin yenilenmesi beklenirken, tüzükte herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı öğrenildi.

Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi. (AA)

Kılıçdaroğlu'ndan baba ve oğul Erdoğan'a çok sert sözlerİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan baba ve oğul Erdoğan'a çok sert sözlerAB'den 'Kendi bilecekleri iş' diyen Erdoğan'a yanıtİlginizi ÇekebilirAB'den 'Kendi bilecekleri iş' diyen Erdoğan'a yanıt
X Reklam