AKP Malatya İl Başkanı: Çadır isteyen hemşehrilerimizin taleplerinin hepsini karşılamak mümkün olmuyor

Deprem felaketinin altıncı gününde kentteki çalışmalara ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Şu anda çadır isteyen hemşehrilerimizin taleplerinin hepsini karşılamak mümkün olmuyor. Orada bir eksiğimiz, tamamlamamız gereken bir süreç var” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya'da depremin altıncı gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Canlı çıkma ihtimali yüksek olan enkazlarda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten AKP Malatya İl Başkanı İhsan Koca, arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından enkazların kaldırılmasına başlanacağını söyledi.

“ÇADIR İSTEYEN HEMŞEHRİLERİMİZİN TALEPLERİNİN HEPSİNİ KARŞILAMAK MÜMKÜN OLMUYOR”

Meydana gelen depremin hemen ardından tüm AKP'li belediye başkanlarının, milletvekillerinin sahada olduğunu belirten AKP'li Başkan İhsan Koca, şöyle konuştu:

* “Hepimiz sahadayız dolaşıyoruz. Depremin ilk şokunu atlattık şükür. Yardım götürülemeyen arkadaşlarımıza bugün itibariyle kimse kalmadı hepsine ulaşıldı. En ücra mahallelerimize de bugün kurulan ekiple ulaşılmaya çalışıldı.

* Tüm Türkiye'den sağ olsunlar yardımlar geliyor, milletimiz sahip çıktı depremzedelere. Fazlasıyla yardım geliyor. Onların dağıtımında organizasyonları yapılmaya çalışılıyor. Ufak tefek aksaklıklar var ama büyük oranda koordinasyon sağlandı gibi güzel gidiyor. İnşallah hemşehrilerimizin ihtiyaçları birer birer karşılanacak.

* Şu anda çadır isteyen hemşehrilerimizin taleplerinin hepsini karşılamak mümkün olmuyor. Orada bir eksiğimiz, tamamlamamız gereken bir süreç var. Çadır kamplarımız oluşturuldu.”

“KONTEYNER KENTLER OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Konteynerlerin kurulması için çalışmaların yapıldığını belirten Koca şu ifadeleri kullandı;

* “Şu anda yer tespiti yapılıyor. Şehrin 4 noktasında konteyner kentler oluşturulmaya çalışılıyor. Onun için iş adamlarımızda destek verecekler. Onların altyapılarının hazırlanması iç suyunun kanalizasyonlarının yapılması için yer tespiti çalışmaları devam ediyor.

* Belediyemiz Büyükşehir belediyemiz milletvekillerimiz bakanlarımızın koordinasyonunda şu an 2 başkanımız burada, onların koordinasyonunda yer tespiti yapılıp en koşa zamanda inşallah onun çalışmasına da başlanacak.”

“İÇME SUYUNUN BULANIKLIĞI KONUSUNDA SIKINTIMIZ DEVAM EDİYOR”

Sağlık hizmetleri konusundaki aksaklıkların giderildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

* “Ama ilaç konusunda yine tüm Türkiye'den destek gelmeye devam ediyor. Özellikle İnönü Üniversitesi’nde seyyar eczaneler kuruldu şu an ilaç sıkıntımız da yok çok şükür. O da giderildi. Ama içme suyunun bulanıklığı konusunda sıkıntımız devam ediyor. O da hatlardan kaynaklanan bir problem.

* Depremin artçılarının da bitmesini bekleyeceğiz. Enkaz ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle canlı çıkma ihtimali yüksek olan enkazlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar ne zaman biterse enkaz kaldırmaya başlanacak.”

İlginizi Çekebilir 7 yaşındaki İsra 136'ncı saatte deprem enkazından kurtarıldı

İlginizi Çekebilir Depremde vefat eden aynı aileden 1'i bebek 13 kişi toprağa verildi