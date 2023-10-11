AKP-MHP grubu o vakıflara yine kalkan oldu

AKP döneminde TÜGVA, Aziz Mahmud Hüdayi, İlim Yayma Cemiyeti’ne yurt olması için tahsis edilen İBB mülklerinin kuruma iade edilmesi için CHP’liler tarafından verilen teklif, AKP-MHP grubu tarafından reddedildi. Oturumda AKP ve CHP arasında cemaat tartışması çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın 10 Ekim 2022 tarihinde verdiği, AKP döneminde çeşitli dernek ve vakıflara tahsis edilen yurt binalarının İBB'ye iade edilmesi talepli önerge İBB Meclisi ekim ayında gündeme geldi.

Subaşı'nın verdiği önergede; Üsküdar Ahmediye Mahallesi'nde 2016 yılında TÜGVA'ya tahsis edilen bina, 2016 yılında Ensar Vakfı'na verilen 2022 yılında ise AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile AKP'li Çatalca Belediyesi'ne tahsis edilen Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki bina, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na verilen Kadıköy'deki yurt binası, İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edilen yurt binalarının İBB'ye iadesi için karar alınması istendi.

“KAYIRMACILIK SİYASETİ İZLENDİ”

Teklifte, “Geçmiş dönemlerde AK Parti yönetimi her alanda olduğu gibi bu alanda da kayırmacılık siyaseti izlemiştir. Belirli vakıflara İBB gayrimenkulleri tahsis edilmiştir. Bu tahsislerin bir kısmı üzerinde hayata geçirilen öğrenci yurtlarına ise bu vakıflar tarafından yine AK Parti tarzına uygun kayırmacı bir anlayışla öğrenci kaydı yapılmıştır. Yeni dönemde İBB yönetimi fikri hür, vicdanı hür gençlerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bir kamu kurumu olarak İBB, hükümetin bu alanda bıraktığı boşluğu doldurarak en temel görevlerinden birini yerine getirmektedir. Bu bağlamda geçmiş dönemde bazı vakıf ve derneklere meclis kararıyla tahsis edilen İBB taşınmazlarının yeniden İBB'ye iadesinin sağlamak ve öğrencilerimize yurt hizmeti verilmesi amacıyla teklifimizin Hukuk Komisyonu'na havalesine karar verilmesini art ederiz” denildi.

“SİYASİ SAİKLERLE VERİLMİŞ”

Teklifi inceleyen AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Hukuk Komisyonu “CHP grubunun tamamen yanlış bilgilere ve haksız isnatlara dayalı olarak siyasi saiklerle verdiği ve yazışma usulüne de uygun olmayan teklifinin reddi gerekir” şeklinde görüş bildirdi.

Komisyon raporunda söz konusu taşınmazların belediye meclisinin aldığı tahsis kararları çerçevesinde ilgili vakıf ve derneklere tahsis edildiği, sözleşmeler yapıldığı, vakıfların bu binalara yatırım yaparak öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyete sokulduğu ve halen de yurt olarak hizmet verdikleri anlatıldı.

Bu vakıf ve derneklerin kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernek statüsünde olduğu kaydedildi. İBB yönetiminin tahsislerin iptali için yaptığı işlemlerin yargı kararlarıyla iptal edildiği de belirtildi. Komisyonun raporu, mecliste oya sunuldu. CHP'lilerin teklifi, AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

“İBB YERİNE VAKIFLARIN YURTLARI İLE ÖVÜNÜYORLAR”

Oylama öncesinde CHP'li ve AKP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik “İBB 8 kız, 6 erkek olmak üzere 14 yurt ile 12 ilçede hizmet veriyor. 5 bin 191 öğrenci faydalanıyor. Hala çok gerideyiz. 22 bin talep aldı İBB yurtları. Hal böyleyken bir sene önce bunu gördük ve yurtları geri istedik. Bugün reddedildi. Önceliğin İstanbul halkına hizmet olması gerek. İBB yerine bir takım vakıf ve cemaatlerin yurtları ile övünüyorlar. Yurt hükümetin işi. Bu açığı İBB kapatmaya çalışırken sen vakıf yurtları ile övünüyorsun. Sen 25 yılda kaç yurt yaptın? Sıfır. Aynı tas aynı hamam. Sizin derdiniz İstanbul'a hizmet etmek değil” dedi.

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da “Dindar insanların olduğu her kurum CHP'nin düşmanıdır. CHP'nin derdi memleketin evlatlarının yurt sorununu çözmek değil. Dertleri, medeniyetimizin değerleridir. O binalar yurt olarak kullanılıyor, memleketin evlatları kalıyor. Yeni yurt binaları yapın. Vakıflar tarafından yapılmış yurtlara neden çökmeye çalışıyorsunuz?” diye konuştu.

“İSTANBUL'DA VE TÜRKİYE'DE YURT PROBLEMİ KALMAMIŞTIR”

Oturumda AKP'li Meclis Üyesi Onur Uygun'un yaptığı gündem dışı konuşma sırasında da önceki dönemde vakıf ve derneklere tahsis edilen yurt binalarıyla ilgili tartışma çıktı.

Uygun, “Gerek İstanbul'da gerek ülkemiz genelinde bir yurt problemi kalmamıştır. İlim Yayma 43 yurt kapasite 7 bin 600, TÜRGEV 15 yurt kapasite 3 bin 799, Ensar 13 yurt kapasite bin 317, TÜGVA 3 yurt kapasite 339. Dört vakfımızın toplam kapasitesi 13 bin 55'tir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız yurt anlamında meydana gelen ihtiyaçlar anlamında son üç yılda İstanbul'da kapasiteyi yüzde 146 artışla 58 bin 826'ya çıkarmışken dört vakfımız 13 bin 55 öğrenci kapasiteyi yakalamışken İBB bu alanda kapasiteye ne kadar katkıda bulunmuştur? İBB Başkanı 2019 seçim vadelerinde derhal 10 bin kapasiteli 20 yurt yapacağız demişti. Şu anda aktif kapasite 3 bin 316. Tadilat yapım işleri devam eden açtık diye lanse ettikleri 3 yurdun toplam kapasitesi bin 267'dir” dedi.

“VAKIFLARA PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZ YURTLARI GERİ ALACAĞIZ”

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, “Özellikle geçen dönem şu anda bu vakıfların işlettiği yurtların birçoğunun mülkiyeti mecliste AKP grubunun oylarıyla bu vakıflara devredildi. Masraflarını, elektrik, su faturalarını biz karşılıyoruz. İBB'nin işletmesi gereken yurtları 49 yıllığına, 25 yıllığına bu arkadaşlar devretti. Şu anda İBB'nin işlettiği yurtlarda 5 bin öğrenci arkadaşımız kalmakta. Arkadaş İstanbul'da ‘yurt sorunu yok' dedi. Buradan İstanbullulara sesleniyorum, sizin İstanbul'da yurt sorununuz yokmuş, herkes halinden memnun kimse açıkta kalmamış. AKP'nin iddiası bu. 76 yurt şu an vakıflarda bu vakıf yurtlarının birçoğunun mülkiyeti bizde ama bu saatten sonra bu sayı İBB mülklerinden alınarak bu vakıflara verilmeyecek. 76, 77 olmayacak. Ama şu olacak, birçoğuna dava açtık. Bu dönem yetişenler oldu öbür dönem 31 Mart'tan sonra biz vakıflara peşkeş çektiğiniz yurtları geri ala ala İBB bünyesine katarak öğrenci arkadaşlarımızı İBB şefkatli kollarında konaklatmaya devam edeceğiz” karşılığını verdi.

“ARKALARINDA DURACAĞIZ”

Uygun tekrar söz alarak “Bu vakıflarımız bin yıllık kadim medeniyetimizden gelmektedir. Biz bu vakıflarımızdan onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah hizmet etmelerinde elimizden geldiğince yardım edeceğiz, arkalarında duracağız” dedi.

“CUMHURİYETLERDE TARİKATLARIN YURDU OLMAZ”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da “Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde tarikatların, cemaatlerin arkasında olduğu yurtlar olmaz. Ulu Önder Atatürk cumhuriyeti kurarken bu yerleri kapattı. Biz cumhuriyet yanlısı mıyız yoksa, siyasal İslamın getirdiği tarikatları yurtlarımı savunuyoruz? Cumhuriyetlerde tarikat, cemaat ekseninde yurtlar olmaz. Bakanlıklar bu yurtları kurar” diye konuştu.

Oturumu yöneten meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Konuşulan bu yurtların hiçbiri tarikat ve cemaatlerin değil. İlim Yayma bir cemiyettir, vakıftır. Bahsettiğiniz tarikatlarla hiçbir alakası yoktur. Tarikatlarda bu toplumun bir değeridir” dedi.

İlginizi Çekebilir TÜGVA'ya bombalı saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı