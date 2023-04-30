AKP milletvekili adayı polis motosikletiyle mitinge gitti
İçişleri Bakanı ve milletvekili adayı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'ndaki mitinge trafik nedeniyle polis motosikletiyle gitti.
İçişleri Bakanı ve İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beyoğlu’ndaki programının ardından TEKNOFEST’te Emniyet Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti.
POLİS MOTOSİKLETİNE BİNDİ
Buradaki programın ardından Zeytinburnu’ndaki Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı Binası açılış programına yetişmek isteyen Bakan Soylu trafik polisinin kullandığı motosikletin arka kısmına oturarak miting alanına gitti. (DHA)