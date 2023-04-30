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AKP mitingi öncesi Millet İttifakı afişlerine saldırı

AKP’nin Ankara’da yapacağı büyük miting öncesinde Millet İttifakı’nın reklamları hedef alındı. Miting alanı olarak belirlenen Millet Bahçesi’nin hemen yanı başında bulunan reklamların bazıları yırtıldı, bazı reklam panoları ise boyalarla kapatıldı.

Zekeriya ALBAYRAK
Yayınlanma: 12:57 - 30 Nisan 2023 Güncellenme:
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AKP mitingi öncesi Millet İttifakı afişlerine saldırı

AKP Ankara'da yapacağı mitinge büyük hazırlık yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Başkente taşınıyor.

Gövde gösterisi yapmak isteyen AKP, miting alanına yakın yerlerde bulunan Millet İttifakı reklamlarını ise kapatmak için ilginç yöntemlere başvurdu. AKP'li gençler, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Sana Söz” reklamlarını hedef aldı.

YIRTTILAR, SPREYLE BOYADILAR

Millet Bahçesi, Ankara Büyükşehir Belediye binasının hemen önünde bulunuyor. Hedef alınan reklamlar da yine ABB önündeki reklam panoları oldu.

Kağıt olan bazı reklam afişleri yırtıldı. Cam panoların altında yer alan reklamlar ise sprey boya ile görünmez hale getirildi.

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