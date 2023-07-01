AKP MKYK üyesi, Şeyh Sait’i ‘şehit’ saydı

AKP listelerinden Meclis’e giren Hüda-Par’ın gençlik örgütü Hür Gençlik, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve laik düzene karşı çıkıp, devlete isyan başlattığı için idam edilen Şeyh Sait için ‘şehit’ nitelemesi yaparak ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

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AKP listelerinden seçime girip, 4 milletvekili çıkaran Hüda-Par'ın gençlik örgütü olan Hür Gençlik'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “'İmam, şeriattan saparsa kıyam vaciptir' diyerek laik, Kemalist sistemin İslâm’a ve İslami değerlere savaş açması üzerine kıyam eden ve bu uğurda şehadet makamına ulaşan Şeyhimiz Şeyh Said Efendi ve yarenlerini kıyamlarının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve iftiharla anıyoruz” denildi. Terör örgütü Hizbullah ile bağı olduğu sık sık gündeme gelen, son dönemde yaptıkları gerici açıklamalarla tepki çeken Hüda-Par'ın gençlik örgütünün Şeyh Sait'in ölüm yıl dönümünde yaptığı bu paylaşım kan dondurdu. Laik Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan paylaşım büyük tepki çekti.

PARTİ PROGRAMLARINDA DA YER ALIYOR

Cumhur İttifakı'na katılmaları ile birlikte tartışılmaya başlayan Hüda-Par'ın parti programında Cumhuriyet karşıtı dinci isyan nedeniyle idam edilen Şeyh Sait'le ilgili ifadeler de yer alıyor. Programda, “Başta Şeyh Sait olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygı ile andıkları Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir” ifadeleri yer alıyor.

PARTİ VİDEOSUNDA ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VAR

Partinin 10. yılı nedeniyle hazırlanan bir videoda Atatürk ve beraberindekilerin TBMM açılışındaki görüntüleri verilerek, ‘Namlusu düşmana çevriliyken gönlünü düşmana kaptırmış kadolar' ifadeleri bulunuyor.

AKP'Lİ PARLAK DA ‘ŞEHİT' DİYEREK ANDI

AKP MKYK Üyesi Alaattin Parlak da laik Cumhuriyete ve devlete karşı gerici isyan başlatan ve İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen Şeyh Sait'i ‘şehit' diyerek andı. AKP'li Parlak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehid Şeyh Said ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıl dönümlerinde rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

BİRÇOK KİŞİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Buna tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları AKP MKYK Üyesi Alaattin Parlak’ın paylaşımının altına şunları yazdı:

“Türk ordusuna haince saldırmış birini rahmetle anamayız diye düşünüyorum. Sizler de bu ülkeye hizmet ediyorsunuz ve sizin de böyle düşünmeniz gerekir”

“Rahmet ve minnet? Neyine minnet ettiğinizi de açıklayabilir misiniz lütfen, ihbar edeceğim de…”

“Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın. Bugün PKK, FETÖ ne ise o gün Sait odur. Ortada bir ihanet vardı, Türk Devleti gerekeni yaptı, Türk töresidir, baş kaldıranın başı alınır.”

“Şeyh Sait ve arkadaşlarının kahramanlıkları tam olarak nedir? Türk askerine kurşun sıkmaları mı? Şehirleri basıp devlete isyan etmeleri mi? Ziraat Bankası’na gönderilen memur maaşlarını gasp etmeleri mi? Türk subaylarının mallarını yağmalamaları mı? Nedir kahramanlıkları?”

“Devlete ve orduya karşı silahlı ayaklanma çıkartan, kendi askerini vuran herkes her ülkede vatan haini kabul edilir. Bizde öyle değil mi”

İSMAİL SAYMAZ: AL SANA AK PARTİ DEMOKRASİSİ

Yapılan paylaşıma SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Saymaz, “AK Parti MKYK üyesi Parlak, ‘Çözüm Süreci'ni erken başlatmış. Şeyh Şait'i şehit, arkadaşlarını kahraman ilan etmiş. İdam edilmelerini ‘şehadet' olarak nitelemiş. Öcalan'a ‘siyasi mahkum' diyen muhalif gazeteciyi içeri at, Şeyh Sait'i ‘şehit' diye öven taraftarını MYK üyesi yap. Al sana AK Parti demokrasisi” dedi.

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