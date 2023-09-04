AKP seçim propagandası olarak kullanmıştı ama o evleri teslim etmedi

Elazığ’da 2020 yılında Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında, merkeze bağlı Salkaya köyünde ağır hasar aldığı gerekçesiyle birçok ev yıkıldı. Köyde 2020 depremi sonrasında yapılıp kurası çekilmesine rağmen 18 köy konutunun teslimi bir yıldır yapılmadı.

Evren DEMİRDAŞ

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2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, merkeze bağlı Salkaya köyünde hak sahibi olan depremzedelere evleri hala teslim edilmedi. Bir yıldır evlerinin teslim edilmesini bekleyen depremzedeler konteyner ve ağır hasarlı evlerde kalmaya devam ediyor.

“EVLER BİTTİ ANCAK TESLİM EDİLMİYOR”

Elazığ depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen biten köy konutlarının teslim edilmediğini, alt yapı ve su sorununun çözülmediğini belirten depremzede Fethi Kurul, şöyle konuştu:

“2020 yolunda meydana gelen depremde evlerimiz ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. 2023 yılına gelmemize, konutların bitmesine ve hak sahibi olmamıza rağmen halen evlerimiz teslim edilmedi.

Yaşadığımız sorunla ilgili herhangi bir yetkili köyümüze gelmedi ve yaşadığımız sorunu çözmek için bir adım atmadı. Evin inşaatı bitmesine rağmen birçok eksiği halen bitmemiş. Valiye gidiyoruz ‘yapılacak' diyor, TOKİ yetkilisine gidiyoruz ‘yapılacak' diyor ancak burası halen çöp içerisinde, aileler hep çadırda yaşıyor.

Bir damın altında 10 kişi yaşamaya çalışıyor. Salkaya köyü Elazığ'a 8 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen herhangi bit yetkili bizimle ilgilenmiyor. Devlet büyüklerimiz neden bu sorunlarımızı görmezden geliyor?

Milletvekillerimize ve Valimize sesleniyoruz; burada yaşadığımız sorunu gelip yerinde görsünler. Önümüz kış bu insanlar nerede kalacaklar?

Bizim bu çektiğimiz nedir? Bize devlet sizin yanınızda dediler, kira yardımında bulunacak dediler ama tek bir sefer haricinde hiçbir yardım da görmedik. Milletvekilleri sadece seçimden seçime geliyor oy istiyorlar sonra ortada yoklar”

“6 KİŞİYLE AĞIR HASARLI EVİN İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ”

Yeni evlerin teslim edilmemesinden dolayı ağır hasarlı evin içerisinde yaşadıklarını belirten Engin Doğan, yetkililere şu sözlerle seslendi:

“Depremde evimiz ağır hasar aldı halen 6 kişiyle birlikte ağır hasarlı evin içerisinde yaşıyoruz. Devlet yetkilileri bize ne zaman yardım edecek onu bilmiyoruz. Bu konuda bize en kısa zamanda yardımcı olmalarını istiyoruz. Depremlere rağmen ağır hasarlı evin içerisinde yaşamak zorundayız başka nereye gidebiliriz ki? 6 kişiyi alıp nereye gideceğim? Deprem olduğu zaman dışarıda yatıyoruz deprem bittikten sonra tekrar ağır hasarlı evin içerisinde yaşıyoruz. Bize bir yaşam alanı bile sunmamışlar, sundukları yaşam alanlarıda ortada. Usandık, bıktık. Kendilerinden yardım da istemiyoruz evlerimizi bize teslim etsinler. 2020 yalından bu yana ortadayız, çocuklarımla beraber ağır hasarlı evin içerisinde yaşıyoruz. Bunun sorumlusu kim? Yarın bir deprem olsa evin katında kalsak bunun sorumlusu kim olacak”

“BİZE SAHİP ÇIKAN YOK”

Konutların dört beş ay sonra teslim edileceğini söylenmesine rağmen depremzedelere teslim edilmediğini belirten Veli Orhan da “Deprem sonrasında bizim evlerimizi yıktılar. 2022 yılında köy konutlarına başlandı ve ‘4-5 ayda teslim edilecek' denildi. Mart, nisan ayında teslim edilecek denilmişti, eylül ayına girdik halen evlerin teslimi yapılmadı. Üç ay önce AFAD'a gittik ve kura çekimi yapılacak denildi. Kuradan 20 gün sonra teslim edileceği söylendi. Kuradan çıkmamıza rağmen ve üzerinden aylar geçmesine rağmen evlerin son halini görüyorsunuz. Bize sahip çıkan yok” dedi.

“DIŞARIDA YATIYORUZ”

Üç yıldır konteynerde kaldığını anlatan Necla Erdoğan ise şunları söyledi:

“Deprem sonrasında konteynerde kalıyorum ama konteynerde çok zorluk çekiyorum. İstiyoruz ki bir an önce yeni evimizin anahtarı verilsin, evimize geçelim. Kaynanam ve çocuklarımla beraber kalıyorum, bazen dışarıda yatıyoruz.

Kış ayında çok zorluk çekiyoruz, durmadan rahatsızladığımız için çocuğum ve ben hastaneden çıkamıyoruz. Evimizin teslim edilmesi için AFAD’a, Valiliğe gittim ‘Bu ay teslim ediyoruz’ dediler ancak yine olmadı. Geçen gün yine gittim ‘Elektrik çekiyoruz sonra anahtarı teslim edeceğiz' dediler. Yaz ayını dışarıda geçirdik.”

DEPREMZEDELER SU SORUNU YAŞIYOR

Deprem konutlarının teslim edilmemesinin yanı sıra evleri yıkılan depremzedeler su sorunu da yaşıyor. Yaklaşık bir aydır su problemi yaşadıklarını ve köy çeşmesinde dahi suların almadığını belirten Suna Er, “Bugüne kadar suyun bu kadar kesildiğini görmedim. Köylü mağdur durumda. Dünden bu yana bu az akmaya başladı daha önce bu da akmıyordu. İnsanlar ellerinde bidonlarla başka yerlerden şu taşımaya gidiyorlar. Depremde evleri yıktılar, herkes mağdur oldu, kanepede kadın çocuğuyla yatıyor, yatağını koyacak yer yok. Evlerin suları bir ay kesik kaldı. Kim susuz bir ay yaşayabilir? Yetkililer gelip köyümüzü görsünler, yaşasınlar, bir ay susuz kalsınlar bakalım yaşayabiliyorlar mı? Benim annem yaşlı bu haliyle nasıl gelip bu suyu bekleyecek ve suyu götürecek? Milletvekilleri seçim zamanı gelip kapı kapı gezip oy istemeyi biliyorlar hizmet ise yok, köyümüz harabe durumda. Herkes tarlaya, bağa bahçeye gidiyor. Su olmadan nasıl işlerini yapacaklar? Sorunumuz çok ve anlatmayla bitecek gibi değil. En büyük sorunumuz evlerimiz ve olmayan suyumuz” diye konuştu.