AKP Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye Tanrıkulu tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi, ana muhalefet partisine yüklendi. Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da eleştirirken "Genel başkanları böyleyken, milletvekilinin söylediği tekil bir şey olmaktan çıkıyor" şeklindeki görüşünü dile getirdi.

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AKP Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Çelik’in ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

* “Barış konusunda ısrar edenin Türkiye olduğu görülüyor. Esir takası ve tahıl koridoru öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya’nın ve Ukrayna’nın alternatif planı söz konusu oldu. Biz Karadeniz’de çatışma ortamı olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında iki ülke ile sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. İki tarafından masaya dönmek için Batı’dan beklentileri var. Müzakereler BM aracılığıyla yapılmalı. Bunların canlanmasıyla üçlü inisiyatifin tamamlayıcı olması kıymetlidir.

AB İLE İLİŞKİLER

* Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmeler ile de karşı karşıyayız. Bu çerçevede vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları öne çıkmaktadır.

KARABAĞ’DAKİ SON DURUM

* Karabağ'da yapılan sözde seçimin hiçbir meşruiyeti yoktur. Azerbaycan'ın reddettiği gibi Türkiye de reddetmiştir. Gürcistan ve ABD'den de açıklama geldi. Bunların kıymetli olduğunu söylemek isterim. Bütün bunlar bir bakıma da Ermenistan hükümetine karşı yapılmış oluyor. Ermenistan’ın bu tip korsan seçimlerden uzak durması gerekir. Türkiye kuşkusuz kardeş Azerbaycan’ı doğrudan desteklemektedir. Gerginliği yükseltmek Ermenistan’ın işine yaramaz.

TANRIKULU’NUN İFADELERİ

* CHP vekilinin teröre destek açıklamasının CHP'nin seçim döneminde terör örgütlerinin desteğini alan bir kampanya yürütmesinin neticesi olduğunu düşünüyorum. CHP Sözcüsü çıktı, ‘bunu kabul etmiyoruz, yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz' dediğinde değerli olabilirdi. Ama bunun evveliyatı var. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütleri aleni destek verdi. Hepimiz seçim meydanlarında bağırdık, ‘bu desteği reddedin' diye. 14 Mayıs seçimlerine kadar Kılıçdaroğlu bunların hiçbirini reddetmedi. İkinci tura gidildiğinde bir şeyler söylemeye çalıştı ama orada öyle bir sabıka duruyordu ki, anlamı kalmadı. Genel başkanları böyleyken, milletvekilinin söylediği tekil bir şey olmaktan çıkıyor.”

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