AKP Sözcüsü: Kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Kiralarla ilgili olarak bize iletilen bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı devam ederken kameralar karşısına geçti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik, kira şikayetleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Enflasyonla ilgili hayat pahalılığı ile ilgili sıkıntıları, Rusya-Ukrayna kaynaklı sıkıntıları gidermek için seçimden sonra mücadeleyi sürdüreceğiz demiştik.

*Kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Komisyon toplantıları sürüyor. Buna saygı göstermemiz gerekiyor, asgari ücret toplantısından sonra 3. kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarih de ortaya çıkacaktır.

*Cumhurbaşkanımızın önüne geldiğinde açıklanacaktır. Bu toplantıda asgari ücret gündeme gelmedi.

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