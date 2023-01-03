AKP, yedi yılda yüzde 12.5 destek kaybetti

Metropoll Araştırma’nın 2022 yılı son seçim anketine göre AKP, 2015 yılından beri ciddi oy kaybı yaşadı. İktidar partisindeki erime % 12.5 olarak kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Metropoll Araştırma, 2015'ten bu yana partilerin oy desteği verilerini paylaştı. Araştırmaya göre, son yedi yılda AKP, yüzde 43.5'ten, yüzde 31'e geriledi. CHP'nin oy desteği yüzde 20.7, İyi Parti'nin yüzde 10.5, HDP'nin yüzde 9.5, MHP'nin yüzde 6.1, oldu.

YILIN SON ARAŞTIRMASI

Türkiye'nin Nabzı Aralık ayı araştırması, ülke genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemiyle yapıldı. 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2077 kişi ile görüşüldü. 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmaya göre partilerin aldığı destekler şöyle: