‘AKP yoksulluğu silmek değil yönetmek istiyor’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçim izlenimlerini SÖZCÜ’ye anlattı... Ankara 3. bölge milletvekili adayı Zorlu “Yoksulluk, AKP’nin yarattığı bir tablo. Yoksul nüfus 20 milyona yaklaştı. Biz yoksulluğu azaltıp, sosyal yardımları muhtaçlara ulaştıracağız” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Seçim için geri sayım sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile gündemle ilgili konuştuk. Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı da olan Zorlu, saha çalışmalarında en çok ekonomik sıkıntılarla ilgili sorularla karşılaşıyor. Zorlu şunları söyledi:

‘BİZİ KURTARIN DİYORLAR'

“En çok duyduğum konu ekonomi, sığınmacılar ve adaletsizlikler. İnsanlarımızdan en çok duyduğum, ‘Bizi bunlardan kurtarın' oluyor. İnsanlarımız hayat pahalılığı ve düşük ücretler sebebiyle nefes alamıyor. Belki de hiç olmadığı kadar umutlarını yitirmişler, sanki bir şey değişmesi mucize gibi bir anlayış da olan insanlarımız da var. Bunu bazı medya araçlarıyla ve ağır partizan ekonomisiyle oluşturuyorlar. AKP yoksulluğu silmek değil yönetmek istiyor. Yoksul nüfusu 20 milyona yaklaşmış ve her yıl uçurum daha da artıyor. Bizler için ‘Gelirlerse sosyal yardımları kesecekler' iftirası AKP tarafından atılıyor. Yoksulluk, AKP'nin yarattığı bir tablodur. Biz hem sosyal yardımları en etkin ve en geniş şekilde uygulayacağız hem de esas amacımız yoksulluğu azaltarak sosyal yardımı bir ihtiyaç duyana ulaştırmak olacak. İstihdam edilen, insanca yaşamaya yetecek geliri olan insan neden buna ihtiyaç duysun?”

‘AKŞENER BİR OKUL!'

Partide yeni olmasına rağmen Kürşat Zorlu, İYİ Partililerle çok güçlü bir bağ kurdu. Kısa dönemde de Türk siyasetinin önemli günlerine, olaylarına tanıklık etti. Zorlu, Akşener'i ve İYİ Parti'yi de şöyle anlatıyor: “Genel Başkanımızla yol yürümek bir onur ve gerçekten ciddi bir okul niteliğinde. Sayın Akşener ile çalışmak azim ve kararlılık ister, üretmek zorundasınız. Farklılık yaratmak zorundasınız. Keşke tüm gücümüzle onun hızına ve temposuna yetişebilse. İYİ Parti merkezi temsil eden ve o alanı yıllar sonra Türk Milletine yeniden açan partidir. Makul çoğunluğun ortak paydada uzlaşmasını esas almaktadır.”

Seçim bölgesinde en büyük destekçisi Mansur Yavaş

Kürşat Zorlu, Meral Akşener'in daveti ile 7 ay önce siyasete girdi ve aynı gün parti sözcülüğüne getirildi. Şimdi de Ankara 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı olarak oy istiyor. Seçim bölgesi Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Nallıhan, Ayaş ve Beypazarı. Aday arkadaşlarıyla birlikte hedefleri 2018 seçimlerine göre oylarını ve milletvekili sayılarını artırmak. Zorlu, “Başaracağımızı görüyor ve inanıyorum. Ankara'yı ihya etmek daha yaşanabilir kılmak için projelerimiz hazır. Sayın Mansur Yavaş'ın ciddi desteğini görüyoruz” dedi.

Aile boyu politikacı

Kürşad Zorlu siyasetle küçük yaşta tanıştı. Babası Yozgat'ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Bahri Zorlu'ydu. MHP'den seçilmişti. Babasının siyaset hayatı, 1977 doğumlu Kürşad Bey'e başucu kaynak oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü okudu. Yönetim ve strateji alanlarında profesör unvanına sahip oldu. 19 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katılan Zorlu, Türk Dünyası konusunda çok sayıda makale ve belgesel hazırladı, uluslararası ödüller aldı.

İYİ Parti kendisini ‘milli merkez' olarak tanımladı

Seçim çalışmalarını sürdüren ve her gittiği yerde büyük ilgi ile karşılanan Zorlu, İYİ Parti'yi ‘tüm vatandaşların hiç bir etnik, mezhepsel, sınıfsal ayrım gözetmeksizin nefes alabileceği yegane mecra' olarak tanımladı. AKP'nin yıllarca bunun oluşmaması için uğraştığını ve partilerine yönelik saldırıların bir sebebinin de Türk siyasetinin yeni merkezi olmalara olduğunu anlatan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürüyor:

EMNİYET SİGORTASIYIZ

“Biz kendimizi ‘milli merkez' olarak tanımladık. Çünkü milletimizin merkez siyasete bakışı ve beklentileri de zaman içerisinde farklılaştı. Milli kültür, milli dayanışma, milli birlik olgusunun kendisini daha fazla hissettirdiği bir merkez iklimi teneffüs edilmek isteniyor. Irak, Suriye, Mavi vatan, Azerbaycan/Karabağ gibi sahalarda Türkiye'nin hiç bir kazanımı sekteye uğratılamaz, çünkü devlette süreklilik esastır. İYİ Parti ülkemizin bu anlamda da emniyet sigortasıdır. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve bireyin özgürlüğü milli merkezin vazgeçilmezleridir.”

AKP bazı kavramları örseledi

Zorlu, doğup büyüdüğü Yerköy bölgesiyle beraber Türkiye'de, AKP'nin bazı kavramları örselediğini şöyle anlattı: “Yöremde Alevi-Sünni, şehirli-köylü iç içe geçmiştir. Babaannem ana dili gibi Kürtçe bilirdi. Özbeöz Türkmen, Atatürkçü ve cumhuriyet aşığı bir kadındı. AKP'nin yaşattığı kültürel erozyonla sarsılsa da bu kültür dokusunun siyasette ağırlık kazanması önemlidir. Onlara göre AKP'nin kaderi milletin kaderi ve yanında değilsen her şeyin karşısındasın.”