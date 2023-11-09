AKP’de adaylık ücreti belli oldu

AKP'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin aday adaylığı süreci başlıyor. Büyükşehir belediye başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanlığı için 20 bin TL bağış alınacak.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde 2024 Mahalli İdareler seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aday başvurularının bugün itibariyle başlayacağını bildiren Yavuz “17 Kasım’a kadar devam edecek. Meclis üyesi, il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlayacak, 3 Aralık’a kadar devam edecek” dedi.

BAĞIŞLAR GAZZE İÇİN AFAD’A

Yavuz, başvurulara ilişkin şunları söyledi:

* Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak.

* Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak. Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz. Bağışlar Gazze’ye gitsin istedik.

ŞİKAYETLER DE DİJİTAL SİSTEMDEN

* Dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasım’daki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak.

VEKİLLERE BELEDİYE YOLU KAPALI

* Mevcut milletvekillerimiz kendileri öyle bir görev takdim edilmediği sürece kendilerinden aday müracaatı almayacağız. (DHA)