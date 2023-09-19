AKP’de protokol krizi! 681’inci sıradan geldi, valinin arkasına geçti!

AKP Gaziantep İl Başkanlığı'na iki ay önce atanan Murat Çetin, parti içinde iki krizle gündeme geldi. Protokol listesinde şehirde 681. sırada yer alan AKP’li Çetin, kendisini validen sonra ikinci sıraya koydu. Gaziantep’i ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u karşılama töreninde de ikinci sırada durdu.

Veli TOPRAK

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7 Temmuz'da atama ile AKP Gaziantep İl Başkanlığı’na getirilen Murat Çetin, kısa sürede şehirde en çok konuşulan kişi oldu.

Valiliğin belirlediği protokol listesinde Çetin'in 681. sırada yer aldığı görülüyor. Buna rağmen Çetin, bakanları karşılama töreninde ikinci sırada duruyor.

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'i ziyaret ettiğinde protokolün birinci sırasında Vali Kemal Çeper, ikinci sırada ise AKP'li Çetin yer aldı. Çetin, protokolde 17. sırada olan ve kendisinden önde durması gereken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de önüne geçti. Şahin ve diğer AKP'lilerin Çetin'in bu tavırlarından rahatsız olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TALİMAT YAĞDIRDI

AKP'li Çetin, belediye başkanları üzerinden de otorite oluşturmak istedi. Başkanların da katıldığı bir toplantıda, “Şehir dışına gitmeyen isteyen başkanlar, İl Başkanlığına haber verecek. Ankara'ya giden başkan, kime niçin gittiğini de bildirecek. İl Başkanlığına bildirmeden şehir dışına çıkılmayacak” talimatı verdi.

KAMERA SİSTEMİ KURMAK İSTEDİ

Parti içinde en son kriz ise kamera krizi oldu. Çetin, ilçe başkanlıklarında mevcut güvenlik kamerası bulunmasına rağmen İl Başkanlığı'ndan takip edilecek kamera sistemi kurmak istedi. Bunun için ilçe başkanlıkları ile toplantı yapıldı.

Bazı başkanlar, kamera talebini Genel Merkez'e şikayet etti. Parti yönetimi, İl Başkanlığı'na “İkinci kameraya gerek yok” diyerek uyardı ve kurulmasına karşı çıktı. Çetin'in kamera ile ilçeleri takip etme planı şimdilik ertelendi.

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