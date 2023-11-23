AKP’de temayül komisyonları hazır: 160 bin partili oy kullanacak

AKP yerel seçimde aday belirlemedeki önemli kriterlerden temayül yoklaması sürecini yönetecek komisyonlarını oluşturdu.

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AKP yerel seçim hazırlıkları kapsamında, 9 Kasım’da başlayan ve dün tamamlanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecinin ardından 26 Kasım Pazar günü temayül yoklaması yapacak.

81 İLDE TEMAYÜL KOMİSYONU

Aday belirlemedeki önemli kriterlerden biri olarak görülen yoklama çalışmalarına yoğunlaşan parti, öncelikle sürecin sağlıklı yürütülmesi için 81 ilde “temayül komisyonları” oluşturdu. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AKP’li oy kullanacak.

VEKİLLER KENDİ İLLERİNDE GÖREV ALMIYOR

Tarafsızlığın korunması amacıyla komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi. Yoklama süreci dijital ortamda tüm Türkiye’de aynı anda yapılacak. Bu arada bugün AKP’de komisyonların katılacağı bir toplantı yapılacak. Toplantıda, komisyon başkan ve üyeleri yoklama öncesi, sırası ve sonrasına yönelik teknik olarak bilgilendirilecek. (AA)