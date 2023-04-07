AKP’den DSP’ye çağrı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Yıldırım, “Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik” diye konuştu.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyareti etti.

Binali Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

*Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs’ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kendilerini ifade ediyorlar.

*DSP denince rahmetli Ecevit’i, rahmetli Erbakan’ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih’leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Bu seçimde beraber yol yürüme teklifini yaptık.

“SAAT 14:00’TEKİ TOPLANTININ ARDINDAN KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ”

Aksakal ise şunları söyledi:

*Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yıldırım ve Çelik, DSP’nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve 3 defa devlet yönetimindeki birikimlerinin yeni dönemde TBMM’ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

*14 Mayıs seçimleri, terörden tamamen arınmış, ekonomik kalkınmasını yeniden planlamış Türkiye’nin yeniden inşası için vesile olacaktır. Halkımız için de yeni bir dönem, umut doğacaktır.

*DSP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, Türkiye’de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır.

*Biz de öneriye TBMM’de bulunarak katkıda bulunmak istediğimiz görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14:00’te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık.

*Orada tartışacak, sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse ziyaret planlıyoruz. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz.

KILIÇDAROĞLU DÜN ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etmişti…

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