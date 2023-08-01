Abone Ol

AKP’den ABD’ye ‘Atatürk’ tepkisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP’den ABD’ye ‘Atatürk’ tepkisi

AKP Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

* Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek ‘Atatürk’ dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

* Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

* Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.

* Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.

* Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın.

Disney Plus, Ermeni lobisine boyun mu eğdi: Atatürk dizisiyle ilgili dikkat çeken iddiaİlginizi ÇekebilirDisney Plus, Ermeni lobisine boyun mu eğdi: Atatürk dizisiyle ilgili dikkat çeken iddia4 ay sonra Atatürk ismi geri verildiİlginizi Çekebilir4 ay sonra Atatürk ismi geri verildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam