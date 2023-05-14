AKP’den ilk açıklama: Sandıkların başında…

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili ilk açıklamayı yaptı: Milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Sandıkların başında beklenmesiyle ilgili çağrı yapıyoruz.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, şunları söyledi:

– Sayım işlemi tüm şeffaflığıyla devam ediyor. Milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Sandıkların başında beklenmesiyle ilgili çağrı yapıyoruz. Karşımızdaki ittifakın belediye başkanları telaş içinde televizyona çıktılar ve Anadolu Ajansı’nı hedef aldılar. Bu telaş nedir? Birdenbire “Biz öndeyiz AA veri seçiyor” gibi bir açıklama yaptılar.

“SUİKAST GİRİŞİMİ”

– Sandıklar sayılıyor, milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış, AA’ya saldırıyorlar. Sonra seçim sonucunu ilan ediyorlar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır. Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir ama biz herhangi bir şekilde sonucu açıklamıyoruz. Sonucu lekelemeye çalışıyorlar.

“AÇIKLAMAYI YSK YAPACAKTIR”

– Son yaptıkları basın toplantısı tüm zihniyetlerini ele vermiştir. Hukuki süreç devam ederken, millet adına yapılması gereken açıklamayı kendileri yapıyorlar. Bu siyasi gasptır. Millet adına açıklamayı YSK yapacaktır. Milletimizin provokasyon olacağına dair bir kuşku içerisine girmesine gerek yoktur.

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