AKP’den İsrail’e uyarı: Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili konuştu. İsrail'in son olarak Şam'ı vurmasını değerlendiren Çelik, "Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir" dedi.

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MYK toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

– Üzüntü verici olduğu gibi bundan sonra nereye gideceği de kaygı vericidir. Sivillerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız yoğun diplomasi çalışması içinde.

– Şiddet ve karşı şiddet kısır döngüsü içinde bölgeyi ateşe açacak gelişmeler olabilir. Şam’a saldırı haberi gelmiştir. Bütün dünyayı kimsenin istemediği yerlere sürükleyebilir. Kışkırtıcı açıklamalardan herkesin kaçınması gerekir.

– Gazze ağır bir şekilde bombalanıyor. İsrail’de de sivillerin kaybı oldu. Kudüs’te ve başka yerlerde gerçekleşen saldırılara karşı çıkıyorsa aynı şekilde Filistin’deki saldırıya da karşı çıkıyoruz.

MEŞRU GÖRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ



– Bütün bu tabloyu oluşturan şey; 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün olmamasıdır. Gelinen nokta, çok daha vahim olayların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Gazze’nin tam anlamıyla kuşatılması uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze’ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır. Bunun meşru görülmesi kabul edilemez.

– Yıllardır devam eden kısır döngü, korkarız daha ileri gidecektir. Gelinen nokta, vahim olayların ortaya çıkacağını gösteriyor. Hedef gözetmeksizin yapılan bombalamaların durması gerek. Gazze’nin bu şekilde kuşatılması hukuka aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır ve asla kabul edilemez.

ELEKTRİK VE SUYU KESMEK VİCDANA AYKIRI

– Bazı odakların “Biz Filistin’e desteği kestik” yaklaşımı doğru değil, ilkeldir. AB’nin “Kalkınma yardımını kestik” açıklaması da yanlış. Topyekun Filistin halkını cezalandırmak yanlıştır. Gazze’ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır.

– Refah sınır kapısının bombalanması da insanları topyekun mezara gömmek anlamına gelir. Bakanlar açıklama yapıyor, Gazze’ye tam kuşatma yapılacak diye. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Saldıranlarla mücadele edersiniz. Olay olur olmaz İsrail Başbakanı tarafından haritaları değiştireceğiz açıklaması yapılmış bu şekildeki hedef yanlıştır.

BASİRETSİZ BİR EYLEM

– Burada egemen devlet olarak herkes kendisine saldırana karşılık verir. On yıllardır çözümsüz kalmış, nesillerin yok olduğu süreçte bir günde ortaya çıkan bir mesele değildir bu. Haritayı değiştirmekten bahsetmek şu anda yapılacak en basiretsiz eylemdir. BM üyesi devlet kendisine saldırı yapıldığında hukuk içinde savunma hakkına sahiptir. Ancak orantılı şekilde olmalıdır.

– Bütün Filistin halkına dönük, sivillerin hayatını kaybetmesine dönük şiddete dönüşürse bu söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yol haritasına herkesin destek vermesi gerekir. Adil barışın hayata geçirilmesi, 67 sınırlarında Filistin devletinin hayata geçirilmesi çözümü sağlayacaktır. Oraya uçak gemileri gönderilerek ne elde edilecek?

– ABD Dışişleri Bakanı’nın “Ben burada bir Yahudi olarak bulunuyorum” yaklaşımı tehlikeli bir yaklaşım. Bulunduğu görev, diplomasinin işletilmesi gereken bir görev.

– Yapılması gereken masumların hayatını koruyacak şekilde barışın altını çizmektir. Oraya başka devletlerin göndereceği her savaş gemisi şiddet sürsün diyenlere vesile olacaktır. Bunun İsrail’e de faydası yok. Bütün taraflarda sivillerin hedef alınmasına karşıyız.

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