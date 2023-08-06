AKP’den İsveç tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının provokasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG yandaşları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef adı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

– İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz.

– İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz.

– İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç’ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz. (DHA)

İlginizi Çekebilir İsveç'te bir provokasyon daha