AKP’den Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasında sarf ettiği ifadelere AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dünkü grup toplantısında “Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum, Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten meclistir. Bu meclis, AK Parti ve MHP'li vekillerin el kaldırıp indirdiği meclistir” diye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

– Dün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez böyle bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur.

– Gazi Mustafa Kemal’in Meclis Başkanı olarak yürüttüğü bütün süreçler dikkate alındığında bugün Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olmadığını her sözleriyle ifade etmektedirler.