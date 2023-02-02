AKP’den konsolosluk tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, terör saldırısı iddiasıyla konsoloslukların kapatılmasına tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Türkiye’deki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkenin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarının görüldüğünü belirterek, “Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

“AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ”

Çelik, şunları kaydetti:

“Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.”

“TÜRKİYE’DEKİ SİYASAL İKLİMİ ZEHİRLEMEK DEMEK”

AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, “60 milyon turist, 50 milyar dolara yakın turizm geliri hedeflediğimizi açıkladığımız gün, ‘İstanbul’da büyük bir terör tehdidi var’ diyerek, konsoloslukların faaliyetlerine ara verilmesi demek; Türkiye’nin geldiği noktadan rahatsız olmak, onu engellemeye yönelik çaba ortaya koymak, Türkiye’deki siyasal iklimi zehirlemek demektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İlginizi Çekebilir Konsolosluklar neden geçici süreyle kapatılıyor?