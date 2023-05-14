AKP’li Ali İhsan Yavuz’dan seçim sonuçlarıyla ilgili yeni açıklama

AKP'li Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Salı gününe kadar tüm partiler itirazda bulunabilir. Biz ülke genelinde gerekli gördüğümüz yerlerde itirazda bulunuyoruz. Şimdiki sonuçlara göre biz açık ara öndeyiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oy sayımı devam ederken AKP’den yeni bir açıklama geldi. AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yurt dışı oylarının sayımının yapıldığı ATO Congresium’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışı oylarının sayımının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“SONUCU HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

ATO Congresium’da işlerin rutin şekilde ilerlediğini dile getiren Yavuz, “Burada partilerin müşahitleri, temsilcileri, itiraza yetkili kişileri var, YSK’nın görevlileri, sandık başkanları var, kurullar tam teşekkül etmiş. Çok nizami bir şekilde sayımlar yapılıyor. Sonucu hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.

“SALI GÜNÜNE KADAR İTİRAZLAR SÜREBİLİR”

İtirazlarla ilgili bir soru üzerine Ali İhsan Yavuz, şunları kaydetti:

*Bu duruma vurgu yaparken bir kısım diyorum. Türkiye’de yoğun bir itiraz süreci yaşanmıyor. Aslında belki bundan sonra eğer tutanaklar arasında bir çelişki görülürse, mesela bizim sayım döküm cetvellerimiz var kendimize has, aslında sandığın başında da sayım döküm çizelgeleri var, yine sandık kuruluna ait.

*Ama aynı zamanda ıslak imzalı tutanaklar var, iki tutanak etti, bir de birleşme tutanakları üç tutanak… Bütün bu tutanaklar arasında fark ortaya çıktığı oranda partiler bundan sonraki süreçte itiraz edecek.

*Mesela Cumhurbaşkanlığına ilişkin yarın 17.00’ye kadar mühlet var. Partilere ilişkin biraz daha fazla, salı günü 15.00’e kadar. Dolayısıyla bu itirazlar için böyle hemen bir şey kaçıyor demek mümkün değil. Şu anda sandığın dışında seçim kurullarındaki itirazları hazırlıyoruz. O tamamen gelişi engelleyen bir şey değil, onu öyle anlamayın.

İlginizi Çekebilir AKP'den ilk açıklama: Sandıkların başında...

İlginizi Çekebilir Bahçeli'nin sandığında Kılıçdaroğlu'ndan büyük fark

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta 1'inci çıktı