AKP’den vekil olamadı ama milyonluk ihalelerin sahibi oldu

2015’te Elazığ’da AKP’den aday adayı olduktan sonra “Yürü ya kulum” misali önü açılan AKP’li iş insanı Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat, 11 yılda aldığı 6.4 milyar liralık ihaleye, 135 milyon TL’lik yeni bir ihale halkası daha ekledi. Demirci'nin şirketi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, “Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti” ihalesini de aldı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'den Elazığ milletvekili olma girişiminde iki kez başarısız olan, Erdoğan'ın kitabıyla verdiği pozla bilinen, AKP Elazığ il başkanlığı binasının yapımına maddi destek verdiği için AKP'nin Teşkilatlardan sorumlu genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den plaket alan AKP'li müteahhit Veysel Demirci’nin şirketi DSİ'nin 135,5 milyon TL'lik ihalesini de aldı.

AKP'Lİ MÜTEAHHİT MİLYONLUK İHALEYİ KAPTI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü “Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti” yapımı için 18 Temmuz'da ihale yaptı. Açık ihale usulüyle düzenlenen dev ihaleye 9 firma girdi. İhaleyi Veysel Demirci'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ziver İnşaat kazandı. DSİ ve şirket arasında 5 Ekim'de sözleşme imzalandı. DSİ ile Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat arasında 135 milyon 593 bin 525 TL'lik anlaşma yapıldı.

ZİVER'İN ALDIĞI BAZI İHALELER

DSİ'nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Göleti” yapım ihalesini alan Ziver'in kamudan aldığı bazı ihaleler şöyle;

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 320 milyonluk İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. Bölge yapım işi, 2 milyar liralık Bingöl maden rezervlerinin işletilmesi ihalesi, Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi ihalesi, Bingöl-Elazığ Ayrımı Karayolu, Konya Karaman Ayrımı Karayolu, Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi…