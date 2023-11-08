AKP’den Yargıtay kararı yorumu: Yazık çok yazık…

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası AKP'li Hayati Yazıcı'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

“YAZIK ÇOK YAZIK”

Sosyal medyadan açıklama yapan Yazıcı, “Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez” dedi.

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