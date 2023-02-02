AKP’den yeni EYT açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini gelecek hafta salı günü TBMM Genel Kurulunda görüşmeyi planladıklarını söyledi.

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TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 1 Şubat itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık satışına başlayacağını duyurmasının çok ani ve sürpriz bir karar olduğunu söyledi. Kararı olumsuz bulduklarını belirten Usta, “Bütün Karadeniz şu anda ayakta. Piyasada fiyatlar tepetaklak aşağıya doğru gitti, ciddi bir belirsizlik hakim.” dedi.

“PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Piyasada fındıkla ilgili bir sıkıntı olmadığını savunan Usta, “Niye TMO fındık satışına başlıyor?” diye sordu. Emeğinin ve alın terinin karşılığını alacağını bekleyen üreticinin, TMO’nun bu kararıyla fındığını sezon fiyatının altında satmak zorunda kalacağını öne süren Usta, “Bunun makul bir gerekçesi yok ama niye yapıldığı çok net şekilde ortada. Birkaç tane ihracatçıya, bir tane yabancı firmaya Türkiye’nin altın kıymetindeki stratejik ürünü peşkeş çekiliyor.” ifadelerini kullandı.

Usta, borsanın 8-10 gündür sürekli düştüğüne işaret ederek, “Borsada neler oluyor bunu anlamak mümkün değil. Milyonlarca insan Borsaya girdi şu an çok ciddi zarar ediyorlar. Borsa niye yükseldi, niye düşüyor, bir manipülasyon var mı? Birçok iddia var. Bunlarla ilgili SPK’nin mutlaka bir açıklama yapması lazım.” dedi.

BM’YE KKTC ELEŞTİRİSİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini 1 yıl daha uzattığını ifade ederek, Güvenlik Konseyi’nin, kararın içeriğinde ve karar alma sürecinde kendi ilke ve kurallarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun temel dayanağı olan tüm tarafların rızasına başvurma ilkesine aykırı bir şekilde sadece Rum yönetiminin rızasının gözetilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Akçay, şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler, Rum yönetiminin hukuka aykırı tezlerinin sözcülüğünü yaparak, Kıbrıs meselesinde iki yüzlü tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karada KKTC’nin iki devletli çözüm yönünde ortaya koyduğu iradeyi yok sayarak, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerinin dayatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Gerçeklere dayanan, adil, iki toplumlu, iki devletli bir yapı tesis edilmeden, kalıcı bir çözüm olmadan, Türk varlığına ve Kıbrıs davamıza zarar verecek tüm girişimler bizim için yok hükmündedir.”

UZMAN ÇAVUŞLARIN SORUNLARI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, özel okul öğretmenlerinin çok zor şartlar altında eğitim hizmeti verdiğini, 300 bine yakın öğretmenin sözleşmelerinin açlık sınırlarının altında olduğunu ve özlük haklarından yoksun bırakıldıklarını söyledi.

Kamu avukatlarının sorunlarının da çok büyük olduğunu savunan Beştaş, eşitsiz çalışma koşullarında mücadele ettiklerini ve savunma görevini sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise geçen hafta, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında uzman çavuşların mağdur edildiğini savunarak, “Cumhur İttifakından, özellikle MHP’den İzzet Ulvi Yönter’in kanun teklifiyle ve kürsü konuşmalarıyla verdiği sözlere rağmen mağdur edildiler. Mağduriyeti 4 ay sonra gidereceğiz ama bugünden ‘sözü tutalım” derlerse destek vermeye hazırız.” dedi.

Kamudaki promosyon mağduriyeti sorununu çözdüklerini ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jandarma personelinin bu konudaki mağduriyetlerinin hala çözüm beklediğini öne sürdü.

AKP’DEN EYT AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da bugün YÖK Kanunu olarak bilinen kanun teklifini görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Turan, teklifin, üniversitelerde 50/d statüsünde çalışanları 33/a kapsamına alacak ve Milli İstihbarat Teşkilatının akademisinin kurulmasına imkan veren kıymetli bir kanun teklifi olduğunu aktardı.

Turan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun EYT gündemiyle ilgili çalışmalarına bugün başladığını ve olağanüstü bir aksilik olmazsa bugün Komisyon çalışmalarının bitmesini ümit ettiklerini belirterek, “Eğer, öngörüldüğü üzere bugün Komisyon çalışmaları biterse, raporun hazırlanması birkaç gün sürer ama nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya salı günü Genel Kurulda görüşmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını ümit ediyorum.” dedi.

Turan, EYT düzenlemesinin ardından tüm sosyal kesimlerin yakından takip ettiği ve beklediği adli, idari para cezalarını da yapılandırmayı hedefleyen çok geniş kapsamlı bir kanun teklifini görüşmeyi planladıklarını kaydetti. (AA)

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