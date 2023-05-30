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AKP’den yeni kabine açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yeni kabinenin ne zaman açıklanacağına dair "YSK kesin sonuçları açıkladı. O sebeple 3 gün sonra yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları şuan açıklamadı. O açıklandıktan 3 gün sonra yeni kabine açıklanacak ve tören olacak" dedi.

Yayınlanma: 18:59 - 30 Mayıs 2023 Güncellenme:
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AKP’den yeni kabine açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, “16 kez seçim kazanmış cumhurbaşkanımıza statükoyu savunanlar aylardır ‘diktatör’ demeye devam ettiler. Bunlar dış kaynaklı yaklaşımlardı. Bunların içerdeki uzantıları ‘kes kopyala yapıştır’ yöntemini kullanıp içeride kullanmaya çalıştılar. Biz hep şunu söyledik; ‘sandığa saygı gösterme konusunda sabıkası olanlar bizler değiliz karşıdakiler’ dedik” ifadelerini kullandı.

YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

‘Yeni kabine ne zaman açıklanacak?’ sorusunu yanıtlayan Çelik, “YSK kesin sonuçları açıkladı. O sebeple 3 gün sonra yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçları şuan açıklamadı. O açıklandıktan 3 gün sonra yeni kabine açıklanacak ve tören olacak” dedi.

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AKP Ömer Çelik
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