AKP’li adaydan vatandaşa: Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv

AKP'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, seçim çalışmaları sırasında bir vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı. Vatandaşın "Sen Konyaspor'da değil miydin?" sorusuna Baykan, "Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara'da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt... Öv beni biraz öv" şeklinde yanıt verdi.

Müslüm EVCİ

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Seçim çalışmalarında ise kimi adaylar seçmeni ikna etmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

ERDOĞAN VE KENDİSİNE OY İSTEDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AKP’den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, Konya şehir merkezinde bulunan Bedesten Çarşısı’nda bayram alışverişine çıkan vatandaşları ziyaret ederek, kendisi ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

PARK HALİNDE DURAN MOTORSİKLETE BİNEREK “YOLU AÇIN” DİYE SESLENDİ

Baykan’ın vatandaş ziyaretinde ise yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. İlk olarak seçim çalışması yapacağı bölgeye scooter ile gelen Baykan, oy vermeye ikna etmeye çalıştığı bir vatandaşa, “Sen oy vermezsen bir kişi eksiğiz, söz ver” dedi.

Bunun üzerine vatandaş ise, “Ama sende bana her konu da yardımcı olacaksın” yanıtını verdi.

Duran bir motosiklette binerek, yolda yürüyen kalabalığa “Yolu açın” diye seslenen Mehmet Baykan, seçim broşüründe yer alan fotoğrafının birileri tarafından karalanmasına ise, “Kaş, göz yapmışlar. Tamam üç hilal olsun da kaşımızla niye oynuyorsun arkadaş?” ifadelerini kullandı.

“ÖV BENİ BİRAZ ÖV”

Üzerinde balon bulunan bir tezgahın arkasına geçerek, “Bebelere balon” diye bağırarak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan AKP’li Baykan’a bir vatandaş, “Sen Konyaspor’da değil miydin abi?” diye sordu.

Baykan ise vatandaşın sorusuna ilginç bir yanıt verdi. AKP’li Mehmet Baykan, “Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara’da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv” şeklinde yanıt verdi.

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