AKP’li başkan bilim insanlarını medyatiklikle suçladı, cevap gecikmedi

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, belediye meclis toplantısında Trabzon'la ilgili deprem uyarılarında bulunan bilim insanlarını hedef alarak medyatik olmak için bu tür açıklamalar yaptıklarını ileri sürdü. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise Ataman'a sosyal medya hesabından verdiği cevapta Ataman'ın Trabzon'un kötü yapı stokunun sorumlusu olduğunu söyledi.

Elif ÇAVUŞ

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AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Türkiye deprem haritasında, deprem riskinin en az olduğu 4'üncü gurupta yer alan Trabzon'un sanıldığı kadar güvenli olmadığına ve riskleri ortaya koyan bir çalışma yapılmamasına dikkat çeken bilim insanlarını medyatiklikle suçladı.

“SÜREKLİ MEDYATİK OLMAK İÇİN…”

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan bağımsız üye Davut Çakıroğlu, bölgede yaşanacak bir depremin Trabzon'u etkileyeceğini ifade ederek belediyenin, binaların güzelleştirilmesine değil, sağlamlaştırılmasına öncelik vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çakıroğlu'na cevap veren AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, akademisyenlerin ve bilim insanlarının Trabzon'u riskli bölge göstermeye çalıştığını ifade ederek, “Birkaç akademisyenin amacını aşar şekilde, sürekli medyatik olmak için, ‘Trabzon da deprem bölgesinde. Orada da şu olur, burada da bu olur…’ dediğine şahit olduk. Ya bu şehirde olmuyor. Bu şehir sağlam bir şehir, bu şehir sanayinin gelmesi gereken, yatırımcının gelmesi gereken, nüfusunun artması gereken, turizmde lokomotif bir şehir. Biz meclis olarak bunu ön plana çıkarmak durumundayız” diye konuştu.

TRABZON’UN KÖTÜ YAPI STOKUNUN SORUMLUSUDUR

Bölgede 6,6 büyüklüğünde bir deprem öngören ve Trabzon'un depreme hazırlıklı hale gelmesi için uyarılarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Ataman'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bektaş, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sayın Ataman'ın Trabzon'u deprem bölgesinde gösteren akademisyenlere karşı göstermiş oldu tepki, Bel Kan. Acil. Dur. Plan. Mad 53 ve AFAD 2019 Deprem Tehlikesi haritası bilgileriyle ters düştüğü gibi Trabzon'un kötü yapı stokunun sorumlusudur” ifadelerini kullanarak Türkiye'nin deprem haritasını yayınladı.

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