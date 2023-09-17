AKP’li başkan depremzede diye işe aldı, yaşlı deyip attı

Antalya Kepez ilçe Belediye Başkanı AKP’li Hakan Tütüncü'nün talimatıyla belediyede işe başlayan Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Kamçı iddiaya göre yaklaşık bir ay sonra yaşı bahane gösterilerek, belediye başkanının talimatıyla işten çıkarıldı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat depreminde oğlunu, gelinini çok sayıda akrabasını kaybeden Kahramanmaraş'tan Kepez İlçesi'ne gelen Mehmet Kamçı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile görüşmesi sonucunda Kepez Belediyesi'nde temizlik işlerinde işe başladı. Yaklaşık bir ay çalışan Kamçı, iddiaya göre yaşı bahane gösterilerek başkan Tütüncü'nün talimatıyla işine son verildi.

Kiralık ev tutarak ayakta kalma mücadelesi verdiğini ve zor günler geçirdiğini söyleyen Mehmet Kamçı, ekmeğiyle oynadığını belirterek dert yandı. Durumu öğrenen CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye çağrıda bulunarak, “Hem belediyeye alıp hem de bir ay sonra dalga geçer gibi işten çıkarmak bir belediye başkanına yakışıyor mu?” diye sordu.

“DALGA MI GEÇİYORSUN?”

6 Şubat'ta yaşanan büyük depremde hayatını kurtarmış çoğu depremzedenin Antalya'ya özellikle de Kepez İlçesi'ne geldiğini söyleyen Ölmez, “Kepez İlçesi'nde ikamet eden depremzede Mehmet Kamçı amcamız Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile görüşmüş ve görüşmesinin sonucunda da Kepez Belediyesi Temizlik işlerine alınmıştır. Bir ay gibi kısa süre çalışan Mehmet Kamçı amcamız Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatı ile yaşı bahane gösterilerek işten çıkarılmıştır.

Depremde mağdur olmuş Mehmet Kamçı amcamız Kepez ilçemizde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sayın Tütüncü'ye soruyoruz. Hem belediyeye alıp hem de bir ay sonra dalga geçer gibi işten çıkarmak bir belediye başkanına yakışıyor mu? Devlete ait kurumun bir belediye Başkanının kendi isteğine göre kullanması ne kadar doğru? Ne yazık ki Kepez Belediyesi'nde yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüştür.

Sosyal belediyecilik anlayışla yönetilmeyen belediyelerde bu tür olaylar yaşanıyor. Mehmet Kamçı amcamız yardım değil iş istemiştir. Mehmet Kamçı amcamıza Konyaaltı Belediyesi sahip çıkarak iş vermiştir. Sosyal belediyecilik anlayışı da bunu gerektirir. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e Mehmet Kamçı amcamıza sahip çıktığı için teşekkür ederim” dedi.

İlginizi Çekebilir Depremzedeye eşya yardımı unutuldu