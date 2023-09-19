AKP’li başkana tepki: Şirketin kuyusuna çöküp seçim kazandı

Balıkesir'de daha önce de "Mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti'ye olan imtihanımı bitiremez" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Sındırgı Belediye Başkanı AKP'li Ekrem Yavaş, şimdi de belediyenin iştiraki olan şirketin işlettiği kaçak jeotermal ile gündemde.

Halil ATAŞ

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Sındırgı’da Enerjikan Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş’ye ait jeotermal sahasında, AKP’li belediye iştiraki Sinjet A.Ş.’nin, izinsiz kuyu açarak 8 yıldır işlettiği öğrenildi. Kanunsuz işletilen kaçak jeotermal kuyunun vanası yasal sahibi olan şirket tarafından dün kapatılarak sıcak su akışı durduruldu.

“BAŞKANLIĞI BİZİM KUYUMUZU KULLANARAK KAZANDI”

Vanayı kapatan Enerjikan Genel Müdürü Mehmet Kuruçay, “Sındırgı Belediye Başkanlığı seçimi bu bizim kuyumuzu bize para vermeden, kendisine ait olmayan, bize ait olan kuyuyu kullanarak puan kazandı. Sındırgı halkı da ısıtma yaptı diye Sındırgı Belediyesi’ne oy verdi Belediye Başkanı’na oy verdi. Bizim katkımız da oldu. Ancak belediye başkanlığı, Sındırgı Belediyesi bu suyu Sındırgı halkını ısıtma amacıyla sattı” ifadelerini kullandı.

“4 MİLYON DOLARA SATIN ALINDI”

Sındırgı Belediyesi’nin kaçak jeotermal kullanımı ile ilgili yasal sahibi şirketten yapılan yazılı açıklama da şöyle denildi:

“Enerjikan Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş., Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 12.09.2011 tarihinde 2011/JA-80-SH numaralı ihaleye çıkartılan Hisaralan Jeotermal Sahasını, 4 milyon 50 bin ABD doları karşılığı Devletten satın almış, yaklaşık 2 milyon ABD doları da araştırma harcamaları yapılmıştır. İhale öncesinde MTA ile Balıkesir İl Özel İdaresi arasında geçen süreçten firmamızın bilgisi yoktur.

“BELEDİYE 2014 YILINDA SİSTEMİ DEVREYE ALDI”

İhale sonrasında, Balıkesir İl Özel İdaresi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından süreç mahkemeye taşınmıştır. Mahkeme süreci devam ederken ilgili kurumların uyarılarına, İşletme Lisansına dahil olmamasına rağmen 2014 yılında Sındırgı Belediyesi HS-2 kuyusunu kaynak olarak göstererek Sındırgı Jeotermal Sistemini devreye almıştır.

“YAPTIĞIMIZ UYARILARI DİKKATE ALMADI”

Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 04/03/2016 tarih ve E:2016/109, K:2016/317 sayılı ve Danıştay 8. Dairesinin 13/03/2018 tarih ve E:2016/8943, K:2018/1291 sayılı kararları MTA’ nın lehine sonuçlanmış, Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 27/02/2019 tarih ve E:2018/3924, K:2019/598 sayılı kararı sonrasında Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 14.10.2019 tarihinde firmamız adına İşletme Ruhsatı düzenlenmiştir.

2019 yılı Ekim ayında ruhsatın firmamız adına düzenlenmesi akabinde, firmamız Saha Koordinatörü, Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz olmak üzere her kademede Sındırgı Belediyesi ile diyalog kurulmaya çalışılmış, kamu zararı yaratılmaması ve Isıtma Sisteminin sağlıklı çalıştırılması için yaptığımız uyarılar dikkate alınmamıştır.

“İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI”

Şirketimize verilen bu işletme ruhsat sahasında şirketimiz dışında hiçbir kurumun jeotermal kaynak arama ve kuyu açma hakkı bulunmamasına rağmen, 2019 yılında Sındırgı Belediyesi işletme sahamızda izinsiz Jeotermal Sondaj kuyusu açmıştır. Bu kaçak kuyu resmi kurumlara bildirilmiş, 2021 yılında Valilik ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından Sındırgı Belediyesine, kaçak sondaj faaliyeti sebebiyle İdari Para cezası uygulanmıştır.

“8 YIL JEOTERMAL KAYNAĞIMIZI KULLANARAK GELİR ELDE ETTİ”

Sonuç olarak; 8 yıldan beri kullanılan kaynaklarımızdan bugüne kadar hiçbir maddi gelir elde edilmemiştir. Sinjet A.Ş., 8 yılda jeotermal kaynağımızı kullanarak gelir elde etmiştir. Şehir ısıtmasında kullanılan kuyular ve isale hattında oluşan ve oluşacak tüm problemlerden SINJET A.Ş. sorumludur.

“KARŞILIKLI SÖZLEŞME İMZALANANA KADAR DURDURULACAK”

5686 Sayılı Kanun gereği jeotermal kaynağı kullanan tüm kuruluşların Şirketimizle sözleşme yaparak bu sözleşmeyi Valiliğe sunmaları gerekmektedir. Şu ana kadar şirketimiz ile sözleşme imzalanmadığı için, ruhsat sahamızda her türlü kullanım hakkı şirketimize ait jeotermal kuyulardan kanunsuz ve kaçak olarak kullanılmaya devam edilen akışkan temini, karşılıklı sözleşme imzalanana kadar 18.09.2023 tarihinden itibaren durdurulacaktır.

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