AKP’li başkandan skandal deprem açıklaması! Felaketi ‘azgınlığa’ bağladı

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilgili bir evde vatandaşlarla yaptığı sohbette, “İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalıyor” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bir ev ziyaretinde vatandaşlarla yaptığı sohbette depremle ilgili tepki çeken değerlendirmelerde bulundu.

“İNSANOĞLU NE ZAMAN AZMIŞSA BUNA BENZER FELAKETLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Meydana gelen depremlerle ilgili konuşan AKP'li Başkan Selahattin Gürkan, şu ifadeleri kullandı;

*Ben de bir bilim adamıyım, ben de öğretmenim bu Naci Görür hoca var onun açıklamaları tabi deprem fay hatları var bu bilimsel rapor. Cenab-ı Allah'ın Kuran-ı Kerim ayetlerinde insanlara nasihatleri var.

*İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalıyor. Onun için biz kendi durumunuzu düzeltmedikçe Allah onun durumunu düzeltmez biz kendimizi düzelteceğiz.

*Bizim vatandaşımız çok kadirşinas vatandaştır ben vatandaşımızdan en ufak bir şey görmedim. Bu tarz provokatif şeyler bin kişiden, on bin kişiden biri çıkıyor. O da çıkacak ki o binlerce insanın kıymetini bilelim.

“BU BİLGİSİZ ZATI MALATYALILARA ŞİKAYET EDİYORUM”

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür AKP'li Gürkan’ın konuşmasında kendi ismini de geçirdiğini ifade ederek Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Gürkan’a tepki gösteren Görür, şunları söyledi;

*Şimdi haberlerde izledim. Malatya Belediye Başkanı depremde yıkılan evleri ve ölen canlarımızı azdıkları için böyle bir sonuçla karşılaştıklarını ima ediyor ve bir vesile ile benim de adımı kullanıyor. Bilim insanları yıllarca önceden depremin Malatya'ya gelmekte olduğunu söylediler.

*Ben her vesileyle Malatya'yı, Erkenek'i, Sincik’i uyardım. Defalarca Malatya'ya depremin gelmekte olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledim. Valilik ve Belediye huzurunda konuşmalar yaptım, İnönü Üniversitesinde konferanslar verdim. Canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yönetici temsilcisi şimdi Malatya'nın güzel insanlarını ve ölen canlarımızı azdıkları için öldüler diye suçluyor.

*Bir doğa olayını kutsal inançlarımızı da lekeleyecek şekilde yorumlayan bu bilgisiz zatı tüm Malatyalılara şikayet ediyorum. Gereğini yapacağınızdan hiç kuşku duymuyorum. Sevgiyle.

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş ve Adana'da korkutan depremler! Naci Görür'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir Bakanlığı deprem de durduramadı