AKP’li başkandan tepki çeken yıkım paylaşımı: ‘Çekirdekleri hazırlayın’

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi, düşük bedelle kamulaştırdığı evleri jet hızıyla yıkarken, yürütmeyi durdurma kararı verilen fırın da ekmekler pişerken boşaltılıp yıktırıldı. AKP'li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

Ahmet KAYA

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Şahinbey Belediyesi, 2012'de Dumlupınar ve Kıbrıs Mahallesi için acele kamulaştırma kararı aldı.

Bir vatandaşın başvurusu üzerine Dumlupınar bölgesindeki acele kamulaştırma kararı 2016'de Danıştay İdari Davalar Kurulu tarafından iptal edildi.

Bunun üzerine bazı vatandaşla Kıbrıs Mahallesi'ndeki acil kamulaştırma kararının iptali için yargıya başvurdu.

Bu sırada Mehmet Yılmaz'ın açtığı yürütmenin durdurulma davasını görüşen Danıştay 6. Dairesi bu istemi kabul ederek, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ancak, kararın tebliği 2 ay gecikince Şahinbey Belediyesi ekipleri polis desteğiyle Mehmet Yılmaz'a ait fırındaki pişirilmeye hazır hamurları da kamyonlara yükledi.

Ardından da yıkım gerçekleştirildi. Geç gelen mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı da işe yaramadı…

ADALET ENKAZ ALTINDA KALDI

Şahinbey İlçesi Akkent Mahallesi`nde yapımına 2012 yılında başlamış olan Akkent Camii İnşaatı iskelesi 14 Kasım 2019'da çöktü.

Kazada, 45 yaşındaki inşaat mühendisi Korkut Çükükcan enkaz altında kaldı. 33 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Küçükcanın ölümüyle ilgili olarak önce aralarında Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazğlu'nun da bulunduğu belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.

Ancak, bu izin daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı. Küçükcan ailesinin avukatarı yargılamanın her safhasında Şahinbey belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve belediye üst yönetiminin kazadan sorumlu olduğunu ileri sürdü.

BAŞKAN'IN ÇEKİRDEKLERİ HAZIRLAYIN ÇAĞRILI YIKIMINA TEPKİ

Şahinbey Belediyesi'nin tepki çeken bir uygulaması ise Boğaziçi Bulvarı'nın 2. Etap çalışmalarında yaşandı.

Burada evleri kamulaştırılmak istenen vatandaşlar evlerine gerçek değerinin çok altında ödeme yapıldığını, bu parayla ev almanın mümkün olamayacağını belirterek yargıya başvurdu.

Ancak, AKP'li Başkan Mehmet Tahmazoğlu, tıpkı hamurları boşaltarak yıkılan fırın örneğinde olduğu gibi bu kez de acil yıkımla yıkıma devam etti.

Vatandaşlar, “Ya mahkeme kararı beklensin, ya da hakkımız verilsen. 1 evin en az 1.5 milyon liraya satıldığı bir dönemde 4-5 katlı binaya 450-500 in TL değer biçmek adalet mi? Yağmurda çamurda sokağa atıldık” diyerek yıkıma tepki gösterdi.

Başkan Tahmazoğlu'nun vatandaşları kış ortasında sokakta bırakan yıkımın canlı olarak yayınlanacağını belirttiği, “Çekirdekleri hazırlayın, Boğaziçi Bulvarı 2. Etap reglaj çalışmaları öncesi son yıkımları yarın canlı yayında yapıyoruz” şeklindeki sosyal medya paylaşımına tepki yağdı.

BAŞKANIN KARDEŞİNİN KAÇAK VİLLASINA YIKIM YOK

Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun iş insanı kardeşi Beyhan Tahmazoğlu'nun Zeugma Antik Kenti ile sınır olan SİT alanında yaptırdığı kaçak villa için ise adalet aynı hızla işletilmedi.

AKP'li Nizip Belediyesi, bir katı teras olmak üzere üç katlı villaya yapım aşamasında müdahale etmezken, gelen tepkiler üzerine de kaçak binanın yıkımını gerçekleştirmedi.

Tüm belediyeler gibi kendi sınırları içerisinde yapılanları denetlemek suretiyle imar planlarına veya inşaat ruhsatına aykırı olarak olanları tespit etmekle yükümlü olan Nizip Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Sarı, SÖZCÜ'nün kaçak villanın neden yıkılmadığıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Yasaya göre yazışmalarıyla birlikte 45 gün içinde yıkılması gereken kaçak villanın yıkılmaması halinde idare tarafından yıkılıp, masraflarının sahibinden tahsil edilmesi gerekirken, kaçak villanın çıkacağı konuşulan imar affından yararlanmak için yıkılmasına göz yumulduğu ileri sürüldü.

CHP İL BAŞKANI'NDAN TEPKİ

AKP'li Şahinbey ve Nizip Belediyesi'nin yasaların uygulanmasındaki bu çifte standartlı uygulamasına CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar tepki gösterdi.

Uçar sosyal medya hesabından uygulamalarla ilgili şunları dile getirdi:

*Bir tarafta yargı kararlarına rağmen yangından mal kaçırır gibi yıkılan mahalleler, faaliyeti devam ederken tahliye edilen işyerleri.

*Diğer tarafta kaçak olarak inşa edildiği halde yıkılamayan Tahmazoğlu malikânesi. Bir tarafta uydurma gerekçelerle CHP'li belediye başkanlarına açılan soruşturmalar.

*Diğer tarafta, Şahinbey Belediyesi'nin uhdesinde bulunan ruhsatsız cami inşaatında hayatını kaybeden Korkut Küçükcan cinayetine rağmen verilmeyen soruşturma izni. Nizip Belediyesi Tahmazoğlu Ailesi'ne ait kaçak villayı yıkmak için neyi bekliyor?

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