AKP’li başkanın inadı inat!

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atıl durumda olan yat limanı bitişiğindeki itfaiye binası ve yanındaki parka otel ve cami yapılması için imar değişikliği yaptı. Mahkeme, yapılan iki imar değişikliğini de iptal etti. Belediye üçüncü kez imar değişikliği yaparak arsanın satışa çıkarılmasına karar verdi. İki kez yapılan ihaleye katılan olmadı.

İsmail AKDUMAN

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Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı’na sıfır durumda bulunan, üzerinde itfaiye binası, park ve spor sahası bulunan arsaya AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, otel ve cami yapmak için imar değişikliği yaptı.

Çevre sakinleri ve belediye meclisinde bulunan muhalefet partili meclis üyeleri projeye karşı çıkarak, konuyu yargıya taşıdı.

İki kez yapılan imar değişikliğini mahkeme iki kez de iptal etti. Başkan Demir, üçüncü kez imar değişikliği yaptı.

Ancak bu imar değişikliği de CHP ile İYİ Partili meclis üyeleri tarafından yargıya taşındı.

YARGILAMA DEVAM EDERKEN 2 KEZ SATIŞA ÇIKARDI

Mahkemenin iki kez iptal kararı vermesinin üstüne üçüncü imar değişikliği için açılan dava devam ederken, Mustafa Demir 3 bin 421 metrekare alanı 171 milyon 73 bin 500 lira bedelle ihaleye çıkardı.

28 Temmuz’da yapılan ihaleye katılan olmadı. Ama vazgeçmeyen Demir, 8 Eylül’de denize sıfır araziyi satmak için yüzde 25’i peşin geri kalanı 8 eşit taksitle 175 milyon liraya ikinci kez ihaleye çıkardı.

Bu ihaleye de katılan olmayınca, projeden vazgeçmesi beklenen Mustafa Demir, başka bir hamle daha yaptı.

“GEREKİRSE BİZ YAPACAĞIZ”

Eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada projeden vazgeçmediğini dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyeye sırf gelir gelmesi peşinde değiliz. Buralarla aldığımız kararlar yatırım olsun, insanlar yatırım yapsınlar şekline daha çok düşünüyoruz. İtfaiye binasını yaptık. Şimdi taşıyoruz. Ne lazım orada? Deniz kenarında bir aile oteline ihtiyaç var. Onun için oraya imar planını yaptık. Burayı alsın birisi yatırım yapsın diye biz bu kararı aldık. O yatırım yapılacak. Vatandaş yapmazsa biz yapacağız. O ihtiyaç. Vatandaşa satmazsak, projeyi biz hazırlatıyoruz” dedi.

Öte yandan bölge halkı otel yapılacak alanın yeşil alan olarak kalması için mücadeleye devam ediyor.