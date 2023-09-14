AKP’li başkanın oğlu cezaevinde
Aksaray’ın Eskil ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Necati Belgemen’in oğlu Fehmi Belgemen tefecilik suçundan hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Belgemen'in yakalanmamak için kardeşini kimliğini kullandığı iddia edildi.
Aksaray’ın Eskil ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Necati Belgemen’in oğlu Fehmi Belgemen, tefecilik suçlamasıyla geçtiğimiz yıllarda gözaltına alınmış, ifadesinin ardından hakkında adli işlem başlatılmıştı.
Çok sayıda POS cihazı bulunduğu iddia edilen Belgemen hakkında, “para kırma” denilen yöntemle tefecilik yaptığı suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme yapılan yargılamanın ardından Fehmi Belgemen’e 4.5 yıl hapis cezası verdi. Belgemen hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.
KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GEZMİŞ
Cezasının kesinleşmesine rağmen teslim olmayan Fehmi Belgemen hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Belgemen, iddialara göre yakalanmamak için kardeşinin kimliğiyle gezdi.
Ancak Belgemen, ihbar üzerine dün polis baskınıyla Konya'da yakalandı. Parmak izi sorgulamasıyla kimliği tespit edilen Belgemen, hakkındaki cezanın infazı için cezaevine konuldu.