AKP’li başkanın oğluna silahlı saldırı

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Tedavi atına alınan Delioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kafede akşam saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

İddiaya göre AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa Temsilcisi Mücahit Delioğlu ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Delioğlu’nun iki ayağına isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Delioğlu, önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı Mücahid Delioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

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