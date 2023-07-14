AKP’li başkanın şikayetçi olduğu çocuğa ceza

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Demir, kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle, o tarihte 15 yaşında olan lise öğrencisinden şikayetçi oldu. Mahkeme, pişman olduğunu söyleyen çocuğa 8 ay 10 gün hapis verdi ve 5 bin TL para cezasına çevirdi.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde yapmayı planladığı park ve yol çalışması için kamulaştırma kararı alarak çalışmalara başladı. Tapulu 7 daire ile 8 işyeri bulunan bir binaya ise toplam 2 milyon 500 bin lira veren belediyeye vatandaşlar tepki göstererek eylem yaptı.

Bu olaylar yaşanırken 15 yaşındaki lise öğrencisi A.H.S., dedesinden kalan binanın yıkılacak olmasına tepki göstermek amacıyla sosyal medyadan başkan Demir'in paylaşımlarının altına hakaret içerikli yorumlar yaptı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medyada kendi yaptığı bir paylaşımın altına evlerinin yıkılacak olması nedeniyle serzenişte bulunan çocuktan avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Samsun 1. Çocuk Mahkemesi’nde hakkında dava açılan ve son kez hakim karşısına çıkan A.H.S., savunmasında evlerinin çok sevdiği dedesi Veysel S.'den kaldığını ve bu kamulaştırma nedeniyle dedesinin kalp krizi geçirip öldüğünü anlatarak, “Ailelerimizle birlikte sahibi olduğumuz ve oturduğumuz dedemden kalan yerleri Büyükşehir Belediyesi’nin çok ucuza kamulaştırdığı için tepkimi dile getirmek istedim. Ben zaten öylesine yazdım sonra da sildim. Pişmanım” dedi.

Başkan Demir’in avukatı ise şikayetçi olduklarını ve çocuğun cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, olay tarihinde 15, şimdi ise 17 yaşında olan lise öğrencisi çocuğa AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir’e hakaret ettiği gerekçesiyle yaşını da dikkate alarak 8 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ardından bu hapis cezasını, 24 taksitte ödenmek üzere 5 bin lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, Demir’in avukatlık ücreti olan 8 bin 100 liranın da A.H.S.’den alınmasına hükmetti.

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