AKP’li başkanın tahammülsüzlüğü… Şikayetçi oldu: Okuldan izin alıp ifadeye gitti

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle o tarihte 15 yaşında olan lise öğrencisinden şikayetçi oldu. Liseli genç savcılığa ifade vermeye okulundan izin alarak gittiğini ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Tekkeköy ilçesinde yapmayı planladığı park ve yol çalışması için kamulaştırma kararı alarak çalışmalara başladı.

Tapulu 7 daire ile 8 işyeri bulunan bir binaya ise toplam 2 milyon 500 bin lira veren belediyeye vatandaşlar tepki göstererek, eylem yaptı.

Bu olaylar yaşanırken 15 yaşındaki lise öğrencisi H.S, dedesinden kalan binanın yıkılacak olmasına tepki göstermek amacıyla sosyal medyadan başkan Demir'e hakaret içerikli ifadeler kullandı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEDİ

Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medyada kendi yaptığı bir paylaşımın altına evlerinin yıkılacak olması nedeniyle serzenişte bulunan çocuktan avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Ancak hakaret eden kişinin bir çocuk olduğu ortaya çıkmasına rağmen şikayetinden vazgeçmedi. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta H.S, adliyeye çağrıldı.

H.S, Çocuk suçlarını araştıran Cumhuriyet savcısına ifade vermek için okulundan izin aldığını ileri sürdü. Tekkököy Necati Akçalılar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan H.S, Samsun Adalet Sarayı'na giderek avukat eşliğinde çocuk savcısına ifade verdi.

İfadesinde evlerinin çok sevdiği dedesi Veysel S'den kaldığını ve bu kamulaştırma nedeniyle dedesinin kalp krizi geçirip öldüğünü anlatan H.S, “Ailelerimizle birlikte sahibi olduğumuz ve oturduğumuz dedemden kalan yerleri Büyükşehir Belediyesi’nin çok ucuza kamulaştırdığı için tepkimi dile getirmek istedim” diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

Avukatı da suçun maddi ve manevi anlamda oluşmadığını, niyet açıklamaktan öteye gitmediğini savundu. H.S. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.

“AİLEMİ ÜZGÜN GÖRÜNCE YAZDIM SONRA SİLDİM”

Belediye Başkanı Demir’in kendisinden şikayetçi olmasına şaşırdığını söyleyen H.S. evleri yıkılacak diye ailesinin perişan olduğunu söyleyerek, “Herkes çok üzülüyor. Biz evimizi, işyerimizi, dedemin mirasını kaybedeceğiz. O nedenle bir gün ailem çok üzüntülüydü bir paylaşım yaptım. Ben zaten öylesine yazdım sonra da sildim paylaşımlarımı. Benden şikayetçi olmuş. Yaşımın 15 olduğunu öğrenince şikayetten vazgeçer sanmıştım ama devam etmesine şaşırdım. Sonra polis ailemi aramış ve beni ifadeye çağırdı. Ben de okulumdan izin alıp çocuk savcısına giderek ifade verdim. Onu Allah’a havale ediyorum” dedi.

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