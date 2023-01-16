AKP’li başkanın talimatıyla işten çıkartılan şoförler konuştu

AKP’li Elazığ Belediyesi'ne bağlı EBAUŞ A.Ş.'de çalışan ancak talepleri karşılanmayan 16 otobüs şoförünün iş bırakması sonrasında belediye yönetimi tarafından işlerine son verilmişti. İşten çıkartılan şoförler adına konuşan ve kendilerine haksızlık yapıldığını belirtti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Belediyesi iştiraklerinden olan EBUAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan otobüs şoförleri 5 yıldır yapılmayan sözleşme ve BELPER’e geçiş talepleri belediye yönetimi tarafından verilen sözlere rağmen tutulmadı.

Taleplerini yenilemek için belediye başkanı AKP'li Şahin Şerifoğullarıyla görüşmek isteyen şoförler, Şerifoğulları'nın talimatıyla kovuldu. Kovulan işçiler, Elazığ Belediyesi yönetiminin o gün raporlu olanların, vardiyası dolmayanların, haftalık izinde olan şoförlerin dahi iş akitlerini tek taraflı feshettiğini ileri sürdüler.

“BAŞKAN BİZİ HER SEFERİNDE GÖRMEZDEN GELDİ”

İşten çıkartılan ELBÜS şoförlerinden Bülent Çelikdemir, kontak kapatma eylemi yapmamalarına rağmen belediye başkanı Şerifoğulları'nın gerçek dışı açıklamalarda bulunduğunu savunarak, “Bütün çabalarımıza rağmen Belediye Başkanımızla bizi görüştürmediler. Görüşemediğimiz halde biz ne kontak kapattık ne de işi bırakma eylemi yaptık.

Başkanımız Şerifoğulları'nın ‘ELBÜS şoförleri vatandaşı mağdur etti' yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmadığı gibi eylem yapmışız gibi de bir algının oluşmasına neden olmuştur. Oysa mağdur olan bizleriz. Bizler mağdur olduğumuz için hakkımızı aramak için bir araya gelerek toplandık. Eylem yapmadığımız gibi kontak da kapatmadık. Amacımız Başkanımızla görüşüp sıkıntılarımızı aktarmaktı Başkanımız bizleri dinlemiş olsaydı zaten bu durumlar da yaşanmazdı. Kaldı ki bizim Şahin başkanla görüşme talebimiz yeni de değil.

Yaklaşık 15 aydır ‘bizi başkanla görüştürün' dediğimiz halde kimse görüştürmek için bir adım atmadı. Şahin başkan da her seferinde bizleri görmezden geldi. Kamera kayıtları incelenirse bizim o gün eyleme katılmadığımız ve kontak kapatmadığımız anlaşılacaktır ELBÜS şoförleri olarak bizler bu kadar emek verirken dışarıdan yeni işe alınanları neden BELPER A.Ş'de başlatıyorlar da bizi görmezden geliyorlar. İşe yeni alınanların ne özellikleri var da hemen kadroya giriyorlar? Bizler o gün görev yerimizdeydik. Kontak kapatma açıklamaları kesinlikle gerçek dışı beyanlar” diye konuştu.

“HAKSIZ YERE BİZİ İŞTEN ATTILAR”

‘Tek amacımız başkanımız Şahin Şerifoğulları ile görüşmekti' diyen Çelikdemir, “Kamera kayıtları incelenirse zaten orada olduğumuz ve kontak kapatmadığımız anlaşılacaktır. Elazığ Belediyesi yönetimi kafalarına göre raporlu olanların, vardiyası dolmayanların, haftalık izinde olanların hepsinin iş akitlerini tek taraflı feshettiler.

Kısaca işten çıkmadığımız halde herkesin çıkışını verdiler. Belediye Başkanımız, kamuoyuna, biz tekrardan işten çıkan arkadaşlarımızı aradık diye bir açıklama yaptı. Oysa başkan sadece iş akdi feshedilen özel kişilerin ailesine ulaştı. Bizlere ulaşmadı. Kim bunlar derseniz; Ulukent Mahalle Muhtarı ve Palu eski belediye başkanının oğlu, işlerine gelenleri aradılar bizleri aramadılar. Haksız yere bizleri işten çıkardılar” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ BAŞKAN, EYLEMLERİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN KOVDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

EBUAŞ bünyesinde çalışan şoförlerin kovulmalarına ilişkin Ocak ayı Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Biz 11.00’e kadar çağrıda bulunduk ‘gelin işinizin başına devam edin’ dedik ama gelmediler. 6 işçimizi çıkarmadık diğer 17 tanesini çıkarmak zorunda kaldık. Pişman da değiliz.

Mağdur olan arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızı etkileyen hakaret eden, küfür eden, ‘kesinlikle çalışmayacaksınız’ diyen baskı yapan 7-8 tane arkadaşımız var. Ona uyan diğer arkadaşlarımız da maalesef mağdur oldular. Bu şekilde hak arama sistemi olamaz olma şansı yok. Biz bunlara tahammül gösterseydik, 450 tane EBUAŞ personeline de ‘bizi de BELPER’e geçireceksiniz’ diye eylem yapabilirlerdi” demişti.