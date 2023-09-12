AKP’li belediye 5 ayda bitirecekti: ‘Yeniden yıkıldı’

Uşak’ta belediyenin tadilat başlattığı ve 5 ayda bitirme sözü verdiği Kayaağıl Termal Tesisleri’nde yenilenen bölümlerin tekrar yıkıldığı ileri sürüldü. İYİ Parti'liler tesiste inceleme yaptı, yanlış malzeme kullanımı nedeniyle termal havuzların su sızdırdığını, bu nedenle tekrar yapıldığını açıkladı. İki yıldır bitirilemeyen tadilatın maliyetinin ise 60 milyon lirayı geçtiği ileri sürüldü.

Selami AYDIN

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Uşak'ta vatandaşların yoğun olarak kullandığı belediyeye ait Kayağıl Termal Tesisleri'nde tadilatların bir türlü bitmemesine İYİ Parti’liler tepki gösterdi. İl Başkanı Ayşegül Obalı, Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın, belediye meclis üyeleri ve partililerden oluşan bir grup, tadilatın sürdüğü tesislerde incelemelerde bulundu, 5 ayda bitirilme sözü verilen işletmede iki yıldır çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“BİN 700 GÜN GEÇTİ TADİLAT BİTMEDİ”

Tesisin 4 yıldır kapalı olduğunu söyleyen Taşkın inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Tesis atıl durumda. Ne olacağı belli değil. Belediye Başkanı Mehmet Çakın göreve gelmeden önce bu tesis Uşak halkına güzel hizmetler veriyordu. Tadilat yapılacağı söylenerek kapanan bu tesis 4 yıldır hizmet vermiyor. Şifalı sulara sahip tesis koronavirüs salgınında işlem görmeden bekledikten sonra tadilata alındı. Belediye başkanı 5 ayda tadilatın biteceğini söylemişti, bin 700 gün geçti tadilat bitmedi” diye konuştu.

“YAPILAN HAVUZLAR TEKRAR KIRILDI”

Taşkın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son aldığımız duyumlara göre biten termal havuzların içleri tekrar kırılıyor. Çünkü içinde kullanılan malzemenin hatalı olduğu, su sızdırdığı belirtildi. Belediye ihale şartnamesinde yanlış malzeme belirlemiş. Burada oluşan zarar 60 milyon lirayı buldu.

Belediye Başkanının beceriksizliği yüzünden tesis halka hizmet veremiyor. Mecliste bu durumu sorduğumuzda alaycı yanıtlar aldık. Şu an tesiste su kaçağı olduğunu öğrendik. Kendisini istifaya davet ediyoruz. Belediye başkanlığı sayın Çakın'a göre değil.”

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