AKP’li belediye başkanının bıraktığı borca Erdoğan bile şaşırmış

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) düzenlediği toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, programda önceki dönem AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in belediyede bıraktığı borca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın bile şaşırdığını söyledi.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçimi kazandıktan sonra sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 6 milyar TL'nin üzerinde olduğunu hatırlattı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bile Türel'in borcuna şaşırdığını söyleyen Böcek, şunları söyledi:

“Borç edebiyatı yapmayacağımızı söyledik ama gerçekten Türkiye'de bütçesine göre 30 büyükşehir belediyesi içerisinde en büyük borç bize aitti. 6 milyar 136 milyon borçla aldığımız bir belediyemiz vardı. Cumhurbaşkanını ziyaret ettiğimiz süreçte de cumhurbaşkanımız bile şaşırmıştı. Biz her şeye rağmen Antalyamız için çivi çakan, iktidarıyla muhalefetiyle herkesten Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak da 972 milyon 909 bin 182 Euro borcumuz vardı. Bugüne kadar 4.5 yıl oldu ve şu anda borcu 392 milyon 350 bin Euro'ya düşürdük.” dedi.

“SAHİL PROJESİ YILDA 17 MİLYON LİRA ZARAR EDİYOR”

Başkan Muhittin Böcek, AKP'li Başkanı Menderes Türel döneminde yapılan, bugünün rakamlarıyla yaklaşık 1 milyar 502 milyon liraya mal edilen ve işletmesi 28 yıllığına verilen Konyaaltı Sahil Projesi'nde peyzaj, temizlik, güvenlik gibi işlerin sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi'ne bırakıldığına dikkati çekerek, “Sahilin bakım maliyeti bize yıllık 20 milyon lira. Üzüntüm şudur; yılda 17 milyon zarar eden bir sahil vardır. Böyle bir imzanın atılmaması lazım. İşletmelerden de aşırı derecede para toplanmaktadır. Sahilde yaz sezonunda 500, kış sezonunda da 350 personel çalıştırıyoruz. Orada kuruyan ağaca kadar sorumluluk bizim. Böyle bir şey dünyada yoktur diye düşünüyorum” diye konuştu.

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