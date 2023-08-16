AKP’li belediye doğa harikasını böyle katletti

Kırşehir'in Akçakent İlçesi'nde bulunan doğa harikası Eskiyurt gölü kenarına AKP'li belediyece mandıra yapılmasına izin verildi. Mandıralar hayvan atıklarını göle boşaltınca, yöre halkı tarafından turizme kazandırılması beklenen göl pislik içinde kaldı.

İsmail AKDUMAN

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Akçakent ilçe merkezine 1 kilometre mesafede, ormanlık alan içerisinde bulunan ve bir doğa harikası olan Eskiyurt gölü, şehirden kaçmak isteyenlerin piknik yaptığı bir mesire alanıydı.

Yöre halkı tarafından turizme kazandırılmasını beklenilen gölün kenarına AKP’li ilçe belediyesi tarafından 2018 yılı Eylül ayında meclis kararıyla mandıra yapılmasına izin verildi. Bir süre sonra mandıra tamamlanarak çalışmaya başladı.

ÇEVREYİ KİRLETİLİRSE KAPATILACAKTI, BİNLERCE BALIK ÖLDÜ

Belediye mandıraya izin verdiği meclis kararında, “Besi çiftliğinin çevreyi kirletmesi durumunda, çevreye atık sularını boşaltması ve rastgele hayvan pisliğini boşaltması halinde yapı ruhsatları ve yapı kullanma izinleri iptal edilerek söz konusu besi çiftliğinin kapatılmasına ayrıca o yıla ait çevre kirliliği cezalarının en ağırı olan ile cezalandırılmasına” ifadelerini kullanmasına rağmen, tesis çalışmaya devam etti.

Doğa harikası gölde bulunan binlerce balık öldü. Su üstüne çıkan ölü balıkları gören bölgede yaşayanlar, belediyeyi göreve davet etti, yasaların uygulanmasını istedi.

İKİ FOTOĞRAF HER ŞEYİ ANLATMAYA YETİYOR

Gölün mandıralar kondurulmadan önceki hali ve son halini gösteren fotoğraf doğa aleyhine tüyler ürperten değişimi gözler önüne sermeye yetiyor, fazla söze de gerek bırakmıyor.

Yeşil orman denizinin yanı başında, sakin sularına yansıyan gökyüzünün mavisiyle göreni hayran bırakan gölden geriye kahverengiye dönen sular ve çamurunda boğulup ölen binlerce balık kaldı.

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