AKP’li belediye gri pasaporttan yargılanan isme teşekkür belgesi vermiş

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin 'gri pasaportla insan kaçakçılığı'ndan yargılanan isme, bağışlardan dolayı “teşekkür belgesi” verdiği ortaya çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

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Ersin Kilit, gri pasaportla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Haziran 2022’de tutuklanmıştı. Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ersin Kilit'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etmişti. AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin gri pasaport skandalından yargılanan Kilit'e teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.

BELEDİYEDEN BAĞIŞ TEŞEKKÜRÜ

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ersin Kilit'e verilen teşekkür belgesinde, “Belediyemiz çatısı altında ‘Gıda Bankacılığı kapsamında hizmet veren Emanet Çarşımız, kurulduğu günden itibaren önemli bir boşluğu doldurarak, hayır köprüsü görevi yapmaktadır.

Sistemimize kayıtlı olan ihtiyaç sahipleri, kendilerine verdiğimiz Emanet Kartlar ile marketimize gelerek insan onuruna uygun şekilde her ay düzenli olarak alışveriş yapabilmekte ve aralarında sizin de bağışladığınız ürünlerin de yer aldığı çeşitlerimizden temin edebilmektedirler. Bu bağlamda yaptığınız bağışlar birçok ihtiyaç sahibi ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Yazımızın ekinde, Emanet Çarsısına yaptığınız bağışları alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bilgisini ve hangi ürünleri aldıkların listesini bulacaksanız. Şimdiye kadar yaptığınız bağışlar için teşekkür ediyor, ihtiyaç, sahibi aileler ile aranızda kurduğumuz köprünün sağlam kalması dileğiyle selam ve şükranlarımı sunuyorum” denildi.

CHP'Lİ AĞBABA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Verdiği ifadede ‘bağıştan haberim yok' diyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, altında imzası olan teşekkür mektubundan sonra ne diyecek merak ediyoruz. Mektupta insan kaçakçılığının kilit ismi Ersin Kilit'e bağışları için şükranlarını sunmuş.

”Duymadım, görmedim, bilmiyorum” diyerek gerçekleri gizlemek istiyorlar. Asıl acı olan taraf da insan kaçakçılığından kazanılan paranın ihtiyaç sahiplerinin kartlarına para olarak yüklenip marketten alışveriş yapmaları sağlanmış. Hayır çarşısına bile hayırsız parayı sokmuşlar. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor” ifadelerini kullandı.

15 BİN EURO BAĞIŞ

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'un davanın ilk duruşmasında Ersin Kilit'in kendilerine 4 zarf içerisinde 37-38 bin Euro civarında bir para verdiğini, bu paranın 17 bin Euro'sunun Ali Kilit'e gönderildiğini, 15 bin Euro'sunun belediyeye (Emanet Çarşısı) bağış yapıldığını, geri kalanın ise seyahat acentesine verildiğini ifade etmesine rağmen, Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın “Belediyeye herhangi bir bağışta bulunulduğunu bilmiyorum. Belediyeye bir miktar bisiklet hibe edilme olayını da bilmiyorum” şeklinde ifadeleri yer almıştı.

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