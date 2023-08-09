AKP’li belediye kaçak işlettiği tesisleri kiraya verip mühürledi

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce kıyı kenar kanununa aykırı bir şekilde Milli Emlak Müdürlüğü arazisine yapılan sosyal tesisler, 2 yıl önce zarar ettiği gerekçesiyle ihaleyle kiraya verildi. Ancak, Büyükşehir belediyesi bir süre önce tesisleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi.

İsmail AKIN

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AKP Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde yıllar önce deniz kenarında Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan araziye Sevgi Kafe adlı sosyal tesisler yapıldı.

Kaçak olarak yapılan ve işletme ruhsatı bulunmayan tesisler, şimdiki AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından 2021 yılında ihaleyle kiraya verildi.

10 YILLIĞINA KİRALANMIŞTI BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

İhaleyi 10 yıllığına aylık 66 bin lira kira karşılığında kiralayan şirket de yaklaşık 2 yıl tesisleri ruhsatsız işletmeye devam etti. Ancak bu süre içerisinde yıllarca belediyeye ses çıkarmayan Milli Emlak Müdürlüğü, Kıyı Kenar Kanununa aykırı yapılan tesislerin el değiştirmesi üzerine kapatılmasını talep etti.

AKP’li Belediye de tesislere işletme ruhsatı vermek için içinde bulunduğu yeşil alanları meclis kararıyla millet bahçesi ilan etti. Bu kararını da CHP’li üyeler yargıya taşıdı ve mahkeme meclis kararını iptal etti.

Bunun üzerine AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri Sevgi Kafe, yanındaki büfe ve tuvaletleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesi gereği mühürlendi. Çevresinde park ve çocuk oyun alanı bulunan tesislerin tuvaletlerinin kapatılmasına ise vatandaşlar tepki gösterdi.

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